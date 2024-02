Perla Vatiero e Alessio Falsone amici speciali al Grande Fratello: Mirko geloso/ Signorini: “L’ha presa male”

Perla Vatiero e Alessio Falsone sempre più vicini al Grande Fratello 2023: Mirko “non l’ha presa bene”

Il tira e molla tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti pare stia per vivere un nuovo e acceso capitolo. Se nelle ultime settimane, al Grande Fratello 2023, è andato in scena il loro definito riavvicinamento, negli ultimi giorni in Casa è accaduto qualcosa che potrebbe nuovamente scuotere la coppia. Parliamo del rapporto che Perla ha sviluppato con il nuovo arrivato Alessio Falsone, affascinante ragazzo che ha attirato l’attenzione di più di una donna del Grande Fratello.

Grande Fratello 2023, 39a puntata/ Diretta e primo finalista: Beatrice, Max, Rosy e Grecia chi la spunterà?

Tra i due si è sviluppata una chiara affinità, mai sfociata oltre chiacchiere e risate. Questo però è bastato per far ingelosire Mirko. Lo stesso Alfonso Signorini, in apertura della nuova diretta del Grande Fratello, ha ammesso che di fronte alle nuove immagini di Perla e Alessio “non l’ha presa bene Mirko!” Il che preannuncia nuovi scontri di coppia e non solo in diretta al Grande Fratello.

Chi è il primo finalista del Grande Fratello 2024?/ Beatrice Luzzi domina nei sondaggi, Grecia più distaccata

Mirko Brunetti geloso di Perla e Alessio: confronto al Grande Fratello?

D’altronde Mirko Brunetti aveva già manifestato la sua gelosia nei confronti di Perla e Alessio durante la sua ospitata al Grande Fratello. In quell’occasione alla fidanzata ha infatti manifestato tutto il suo dissenso per questo rapporto: “Sono rimasto sorpreso e mi ha scombussolato” – ha esordito Mirko – “Io vedo una Perla che in pochi giorni gli ha dato confidenze che non ha dato ad altre persone che stanno qua da due mesi. Vedo una Perla imbarazzata nei confronti di un Alessio. Lui è la prima persona che ti mette in imbarazzo da quando stai qua dentro. L’altra sera hai detto a Greta ‘devo andare in bagno’, ma è venuto Alessio si è sdraiato accanto a te e te sei andata in bagno dopo un’ora perché a te faceva piacere stare con lui. Questo è palese”, è sbottato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA