L’oca selvaggia colpisce ancora, Rete 4/ Trama e cast del film di guerra in onda oggi 10 giugno 2024

L’oca selvaggia colpisce ancora, diretto da Andrew V. McLaglen

Lunedì 10 giugno, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16.40, il film di guerra del 1980 dal titolo L’oca selvaggia colpisce ancora. La pellicola è diretta dal regista Andrew V. McLaglen, film maker di numerosi lungometraggi di genere bellico, tra cui I 4 dell’Oca selvaggia (1978), progetto che, nonostante il titolo, in realtà non ha alcun legame con questo film. Le musiche hanno la firma del compositore britannico Roy Budd, che aveva già lavorato con McLaglen in I 4 dell’Oca selvaggia (1978).

Il protagonista è interpretato da una leggenda di Hollywood, l’attore Gregory Peck, detentore secondo l’American Film Institute del 12° posto come più grande star della storia cinematografica. Al suo fianco un altro grande artista, l’attore britannico Roger Moore, diventato celebre per avere interpretato in ben 7 pellicole il personaggio dell’agente segreto James Bond. Nel cast anche l’attore britannico David Niven, vincitore del Premio Oscar nel 1955 come migliore attore in Tavole separate.

La trama del film L’oca selvaggia colpisce ancora: un mercantile fantasma informatore dei nazisti

L’oca selvaggia colpisce ancora è ambientato in India, durante la Seconda Guerra Mondiale.

È qui che un sottomarino nazista naviga in gran segreto affondando una alla volta le navi mercantili dei nemici che attraversano i mari dell’Oceano Indiano.

Ciò che il colonnello Lewis Pugh (Gregory Peck) e il capitano Gavin Stewart (Roger Moore) non riescono a spiegarsi è come sia possibile che i tedeschi riescano a sapere sempre con largo anticipo le rotte delle navi.

Iniziano così ad indagare e scoprono che queste preziose informazioni segrete provengono da uno strano mercantile in disuso, l’Erehnfels, ormeggiato nell’area portoghese.

I due militari decidono così di distruggere l’imbarcazione ed eliminare le spie, purtroppo però il punto in cui si trova il mercantile è considerato una zona neutrale e, di conseguenza, non possono muoversi ufficialmente attaccando i nemici.

Così viene scelto un gruppo di anziani reduci della Compagnia dei Calcutta Cavalleggeri, affinché portino a termine questa missione segreta per conto del loro Paese.

Questa squadra di militari in congedo, però, non scende in campo ormai da molto tempo, riuscirà quindi a portare a termine la missione che è stata affidata loro nonostante gli innumerevoli pericoli?











