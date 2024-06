Location Davos, dov’è stata girata la nuova serie di Canale5/ Interamente in Svizzera: da Vulpera a Schatzalp

Location Davos, dov’è stata girata la nuova serie di Canale 5: interamente in Svizzera

Canale5 tra una soap turca ed un’altra, ha deciso di cambiare puntando anche su una serie svizzero-tedesca drammatica incentrata sul personaggio fittizio della giovane crocerossina, Johanna Gabathuler, ispirata però alla storia vera di molte infermiere svizzere che durante la 1a Guerra Mondiale prestarono servizio in Francia ed il cui ritorno nella loro Patria, la neutrale Svizzera non fu senza conseguenze. Fedele, dunque, alla storia che narra la serie Davos è stata girata interamente in Svizzera.

Anticipazioni Un passo dal cielo, puntate 18 e 19 giugno 2024 (replica)/ Giorgio e Chiara si riconciliano

Del dettaglio, stando a quanto riporta il sito di Mediaset Infinity, le location di Davos si muovono per la maggior parte in Svizzera, più precisamente la serie è stata girata nel parco termale dell’ex Hotel Waldhaus Vulpera, nelle città di Davos e Schatzalp, ai Penzing Studios di Landsberg, e all’ex sanatorio della Fondazione Auguste Viktoria a Windeck. E sempre nella frazione di Vulpera sono stati allestiti il parco del Curhaus Cronwald e una pista di pattinaggio.

Anticipazioni I casi della giovane Miss Fisher 2, 2a puntata 21 giugno 2024/ Nozze nel sangue per Peregrine

Davos dov’è stata girata: location tra Davos e Vulpera anche a meno 20°

Com’è intuitivo dal nome, la maggior parte delle scene di Davos, nuova serie di Canale 5, sono state girate nell’ominima città Svizzera. E sempre dal sito di Mediaset Infinity si scopre qualche informazione in più su Davos. È una cittadina non lontana dall’omonimo, piccolo lago della Svizzera orientale, nel Cantone dei Grigioni, nota come stazione sciistica e, soprattutto, quale teatro del World Economic Forum, dove ogni anno, in gennaio, il gotha mondiale si riunisce per discutere delle questioni più urgenti che il mondo si trova ad affrontare, anche in materia di salute e di ambiente.

Risultati Pavia, Elezioni Comunali 2024/ Michele Lissia sindaco Centrosinistra: nomi seggi eletti in Consigli

Svelata la location di Davos non resta che rivelare che le riprese sono avvenute spesso in condizioni particolarmente proibitive. Le scene girate nel parco di Curhaus a -20° sono costati una polmonite all’attrice Dominique Devenport, colei che dà il volto alla protagonista Johanna Gabathuler. Ultima curiosità, infine, per realizzare la serie è stato speso un budget di 18 milioni di franchi che la rendono la più grande coproduzione televisiva svizzero-tedesca mai realizzata finora.











© RIPRODUZIONE RISERVATA