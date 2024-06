Davos, serie su Canale 5/ Trama, cast e anticipazioni 19 giugno 2024: Johanna da crocerossina a spia

Davos, la serie tv di Canale 5: la vita al fronte di Johanna

Mercoledì 19 giugno 2024, in prima serata su canale 5, parte l’appuntamento con la nuova serie tv dal titolo Davos realizzata in coproduzione tra Germania e Svizzera e diretta dal regista Jean Eric Mack insieme a Christian Theede e Anca Mirun Lazarescu. La serie è stata ideata da Adrian Illien, Thomas Hess e Michael Sauter i quali si sono occupati anche dello sviluppo della sceneggiatura che si basa sulla vita di Johanna, una giovane crocerossina impegnata al fronte durante la Prima Guerra mondiale interpretata da Dominique Devenport che ha prestato il volto anche alla spregiudicata Sissi della serie-evento appena trasmessa sempre da canale 5.

Mare Fuori 5: torna Alessandro Orrei nel ruolo di Mimmo?/ L'attore sul set in gran segreto

La serie racconta quanto accade in un piccolo comune ubicato in territorio elvetico di nome Davos concentrandosi, in particolare, sulle vicende di Johann, un’infermiera svizzera che per una serie di ragioni diventa una spia e che si ritrova ad affrontare tante problematiche che hanno ripercussioni anche sulla propria vita privata.

PRESUNTO INNOCENTE/ Dopo il film, la serie tv dove brillano Jake Gyllenhaal e fotografia

Anticipazioni Davos: cosa accade nella puntata in onda il 19 giugno 2024

Le anticipazioni della prima puntata di Davos raccontano che Johanna è una giovane crocerossina svizzera che ha deciso di dare supporto ai feriti della Prima Guerra Mondiale ritrovandosi ad operare sul fronte francese. Siamo nell’anno 1917 nella cittadina di Davos, un territorio molto appetibile in quanto la Svizzera è neutrale e Johanna decide di far ritorno a casa per riprendersi dalle fatiche e problematiche del conflitto. Tuttavia la sua vita sarà tutt’altro che tranquilla dopo il dramma vissuto al fronte in quanto, per una serie di situazioni, si ritrova ad accettare l’onere di fungere da spia senza trascurare le problematiche della sua famiglia che sta cercando di portare avanti nel migliore dei modi l’hotel Curhaus Cronwald.

Anticipazioni Un passo dal cielo, puntate 18 e 19 giugno 2024 (replica)/ Giorgio e Chiara si riconciliano

Johanna, inoltre, si ritrova a dover fare i conti anche con le proprie scelte sentimentali perché al fronte ha vissuto una passionale storia d’amore con un soldato dal quale è nato un bambino e che la sua famiglia non è disposta ad accettare al punto che il padre le impone di darlo in adozione. In aggiunta, per risollevare la situazione finanziaria della famiglia e dell’hotel, il papà le ha combinato il matrimonio con un facoltoso uomo della zona, il Gran Consigliere Thanner di cui Johanna non è assolutamente innamorata. Confusa e in difficoltà, Johanna decide di confidarsi con la contessa Ilse von Hausner, ospite dell’albergo che le prospetta la possibilità di riabbracciare il figlio diventando una spia per la Germania. In preda alla disperazione, Johanna decide di accettare e, per lei ha così inizio un’incredibile storia in cui si intrecciano interessi personale, passione, sentimenti e l’amore per un figlio mai dimenticato.

Davos: cosa accadrà nelle prossime puntate

Le anticipazioni di Davos svelano che nelle prossime puntate, Johanna stravolgerà la propria vita provando a conciliare il suo ruolo di spia con l’obiettivo per il quale ha accettato tale compito ovvero riuscire a ricongiungersi con il figlio. Per farlo, però, si ritroverà coinvolta in una serie di situazioni che potrebbero mettere in pericolo anche la sua stessa vita.

Le prossime puntate di Davos andranno in onda mercoledì 26 giugno e mercoledì 3 luglio quando canale 5 trasmetterà gli ultimi due episodi della serie evento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA