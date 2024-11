Location La Talpa 2024: la mega villa a Viterbo dove vivono i concorrenti

Questa sera, lunedì 18 novembre 2024, va in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata de La Talpa 2024 e l’attenzione è nuovamente focalizzata sull’obiettivo principale del reality: scovare chi si nasconde in incognito nel gruppo, sabotando le prove e confondendo i compagni di gioco durante le sfide con l’obiettivo di aumentare il proprio bottino a scapito degli altri. Un ritorno in grande stile per il reality, affidato quest’anno alla conduzione di Diletta Leotta, che si differenzia tantissimo dalle storiche edizioni andate in onda tra il 2004 e il 2008.

Una delle principali differenze è inerente alla location de La Talpa 2024, che rappresenta un punto di rottura significativo con il passato. Se nelle edizioni del 2004, 2005 e 2008 il reality era ambientato all’estero, rispettivamente nello Yucatan, in Kenya e in Sudafrica, quest’anno la trasmissione è stata ambientata in Italia, senza la presenza di uno studio e senza la diretta televisiva, ma interamente registrata in loco.

La Talpa 2024, dalla “Villa delle spie” alle suggestive località

Ma qual è nello specifico la location de La Talpa 2024? Il programma è ambientato nella provincia di Viterbo: i concorrenti vivono in una super villa chiamata “Villa delle spie”, dove formano un gruppo e affrontano le prove e le sfide di gioco con l’obiettivo di stanare il sabotatore e scoprire chi è la talpa. Oltre a questa villa, nella quale convivono e dove si sviluppano le dinamiche di gioco, c’è poi la cosiddetta “Corte delle spie”, dove al termine di ogni puntata i concorrenti si confrontano sulla settimana appena trascorsa e dove, attraverso un test finale, avviene l’eliminazione.

La location de La Talpa 2024 è dunque molto suggestiva, grazie alla presenza della villa nella quale vivono e che rappresenta una dimora storica per la provincia di Viterbo, affacciata sul lago di Monterosi. Inoltre sono state coinvolte altre località per le prove e le dinamiche del programma, come Civita di Bagnoregio, sempre in provincia di Viterbo, e il suggestivo e piccolo paesino di Sellano, in Umbria, dove è presente il ponte tibetano più alto d’Europa.