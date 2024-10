Arriva questa sera – 30 ottobre 2024 – una nuova avvincente serie tv: L’Ispettore Stucky. Un’opera che unisce mistero e gusto poliziesco e che si appresta a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Protagonisti Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova ma, ad interessare gli appassionati, sono anche le curiosità su dove è stata girata la serie tv e la location de L’Ispettore Stucky.

La location de L’Ispettore Stucky – in onda da questa sera, 30 ottobre 2024 – lambisce diverse zone del Veneto, mixando sapientemente tanto gli scenari naturali quanto quelli urbanistici. La nuova serie tv è stata girata con particolare prevalenza a Treviso, città che ha ospitato l’avvio delle riprese nel marzo del 2024. Di fatto è però tutta la regione ad aver ospitato la Location de L’Ispettore Stucky con diversi scorci suggestivi che meritano di essere menzionati.

Dove è stata girata la serie tv ‘L’Ispettore Stucky’: location tra Veneto e Roma

Spicca la Galleria Manin, così come piazza dei Signori; queste alcune delle location L’ispettore Stucky; scenari iconici della regione veneto che hanno ospitato le riprese della nuova serie tv che, a partire da questa sera 30 ottobre 2024, farà il suo esordio su Rai Due. Diversi sono anche i monumenti che hanno fatto da cornice a dove è stato girato L’Ispettore Stucky, come ad esempio il palazzo del Trecento.

Come anticipato, tra le location de L’Ispettore Stucky non sono da annoverare solo gli spazi urbanistici e i monumenti della città di Treviso e in generale di ampie aree del Veneto. Anche le campagne circostanti hanno offerto grandi spunti dal punto di vista scenografico mentre, per quanto riguarda gli interni, sono state sfruttate le realizzazioni presenti nei teatri di posa a Roma.

