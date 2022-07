Location matrimonio Damiano Carrara e Chiara Maggenti/ Lucca e Pisa: testimoni…

Location matrimonio Damiano Carrara e Chiara Maggenti

Venerdì 29 luglio, in prima serata, Real Time trasmette uno speciale dal titolo “Il matrimonio di Damiano e Chiara”. Un viaggio speciale dedicato al matrimonio di Damiano Carrara, giudice di Bake Off Italia e Chiara Maggenti che si sono sposati lo scorso 9 luglio festeggiando con parenti e amici. Un amore, quello tra Damiano e Chiara nato nel 2018 e che doveva essere coronato con il matrimonio già lo scorso anno, poi rimandato a causa della pandemia.

Un matrimonio curato nei minimi dettagli a cui erano presenti anche le telecamere di Real Time che, questa sera, mostreranno la festa d’amore che Damiano e Chiara hanno condiviso con tanti amici come Katia Follesa. «Ormai ci siamo, non so quante volte abbiamo immaginato questo momento insieme. Adesso sta per avverarsi. Finalmente questo sogno che abbiamo desiderato tanto diventerà realtà», ha scritto Chiara alla vigilia delle nozze. Con un abito da favola, la Maggenti che lavora nell’atelier del marito, ha detto sì a Damiano Carrara che, nei panni di giudice di Bake Off Italia, ha conquistato tutti.

Matrimonio Damiano Carrara e Chiara Maggenti: location e testimoni

Il 9 luglio 2022, Damiano Carrara e Chiara Maggenti si sono sposati nella chiesa di San Frediano, a Lucca. A celebrare la funzione è stato Don Lucio Malanca. Chiara è stata accompagnata dallo zio e i suoi testimoni sono stati la zia, sorella della mamma Nicoletta e le amiche Elena Pardini e Francesca Strufaldi. I testimoni dello sposo, invece, sono stati il fratello Massimiliano e Federico, il suo migliore amico.

Dopo la cerimonia religiosa, gli sposi e tutti gli ospiti hanno lasciato Lucca per raggiungere Pisa, luogo scelto per il ricevimento che si è svolto nella nello splendido e antico borgo Valle di Badia. Un matrimonio semplice e curato nei mini dettagli quello di Damiano e Chiara che, come colori predominanti, hanno scelto il bianco e il rosa.

