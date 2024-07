Location Temptation Island 2024, dove si trova l’Is Morus Relais e quanto costa un pernottamento/ I dettagli

Is Morus Relais, cos’è e dove si trova la location di Temptation Island 2024

L’Is Morus Relais è la suggestiva location in cui è ambientato Temptation Island 2024, il reality di Canale 5 in onda in queste calde settimane estive. Il programma ormai da anni gode dell’ospitalità di questo meraviglioso relais nella splendida Sardegna, dove vengono allestiti i due villaggi al centro del programma: quello delle fidanzate e quello dei fidanzati, che rispettivamente convivono con un gruppo di tentatori e di tentatrici per una durata di 21 giorni.

Ma quali sono le principali informazioni sull’Is Morus Relais? Situato a Santa Margerita di Pula, in provincia di Cagliari, la location gode di un meraviglioso panorama marino tra spiagge bianchissime e acque cristalline ed è circondato dalla vegetazione della macchia mediterranea, tra mirti, ginepri e allori. Dalla Pineta alla Perla Marina, sono tante le spiagge illustri dove fare il bagno; nei pressi del relais ci sono anche il litorale di Chia e la zona archeologica di Nora, dove si trova anche un centro di recupero per tartarughe marine e cetacei.

Quanto costa un pernottamento all’Is Morus Relais? Le cifre di stanze e ville

Ma com’è strutturato l’Is Morus Relais, splendida location di Temptation Island 2024, e quali servizi di pernottamento offre al pubblico? Il relais è suddiviso in due differenti modalità di soggiorno: le ville e le stanze. Le ville sono numerose e offrono agli ospiti il massimo del comfort: si passa da quelle da 800 euro a quella da 1.400 euro circa a notte, a seconda non solo dei maggiori o minori benefit messi a disposizione, ma anche in base all’alta o bassa stagione.

Per quanto riguarda invece le stanze del relais, il pernottamento per una notte varia dai 120 ai 260 euro, anche in questo caso in base alla stagione e ai comfort richiesti dalla clientela. Le camere sono comunque molto arieggiate e luminose e dall’affascinante stile antiquato; inoltre, molte di esse godono di un ampio balcone.

