Location Un passo dal cielo 6/ Dove è stata girata? Dalle Dolomiti a Cortina

Dov’è stata girata Un passo dal cielo 6? La sesta stagione della serie campione d’ascolti con protagonista Daniele Liotti ha cambiato location spostandosi dall’Alto Adige al Veneto. Un cambiamento che non ha intaccato la bellezza senza tempo di questi paesaggi incantanti chiamati a fare da cornice alle avventure di Francesco Neri. Nella sesta stagione dal sottotitolo “I guardiani del cielo”, la troupe ha girato per le strade di Padola, piccola frazione di Comelico Superiore in provincia di Belluno, l’ultimo Comune del Veneto prima del confine con l’Austria. Un posto incantevole che sorge all’ombra delle Dolomiti, riconosciute Patrimonio Unesco. Non solo, la fiction è stata girata anche nel Comune di Auronzo di Cadore tra le Dolomiti bellunesi e le Tre Cime di Lavaredo. Tra le mete più note delle Dolomiti c’è il Monte Piana o meglio conosciuto come il Monte Piano che è alto circa 2.324 metri e che segna il confine tra il Veneto e la provincia di Bolzano. Pensate un pò che nel 1753 questo monte segnava il confine tra la Repubblica di Venezia dall’Impero austriaco.

Ma non finisce qui! La sesta stagione di “Un passo dal cielo 6” ha visto gli attori e la troupe lavorare anche nel bellissimo Lago di Misurina tra il Rifugio Auronzo e le Tre Cime di Lavaredo. Tra i luoghi più belli della sesta stagione anche il Lago Mosigo, un luogo incantato di rara bellezza dove è possibile, per gli amanti del genere, praticare percorsi di nordic walking. Nelle vicinanze c’è anche Mondeval, una piccola località diventata famosa per il ritrovamento di uno scheletro chiamato “l’uomo di Mondeval” attualmente custodito nel Museo di Selva di Cadore. Una menzione particolare merita l’incantevole Lago di Misurina, uno specchio d’acqua intorno al quale ci sono alcune delle vette più belle di tutte le Dolomiti: tre Cime di Lavaredo, il Sorapiss, i Cadini e il Cristallo. Infine c’è Cortina D’Ampezzo, località sciistica conosciuta in tutto il mondo e tra le più gettonate nella Regione Veneto dove è possibile assistere a scenari davvero fiabeschi.

