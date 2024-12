Lodovica Lazzerini è la fidanzata di BigMama, la rapper balzata al grande successo con il singolo “La rabbia non ti basta” portata in gara al Festival di Sanremo 2024. Il brano porta la firma anche di Lodovica Lazzerini, classe 2000, cantautrice conosciuta anche con il nome d’arte di Alio. A farle conoscere ed unire è stata sicuramente la musica, una passione che ha permesso alle due cantanti prima di collaborare insieme e poi di innamorarsi. Proprio così, all’inizio per BigMama era solo una storiella visto che dalle pagine del Corriere della Sera parlando della sua sfera intima e privata ha raccontato di aver avuto rapporti seri solo con i ragazzi, mentre con le ragazze solo delle storie brevi.

BigMama, chi è la fidanzata Maria Lodovica Lazzerini / Come si sono conosciute e una storia senza filtri

Qualcosa è cambiato quando ha conosciuto Lodovica anche se inizialmente le due vivevano solo incontri fugaci ed occasionali, ma BigMama ha capito che poteva legarsi in modo particolare a Lodo quando ha cominciato a fidarsi di lei.

Lodovica Lazzerini e il grande amore di BigMama

“Quando mi ha fatto capire che potevo fidarmi di lei, ho pensato di meritare l’amore di una donna” ha detto BigMama parlando della fidanzata Lodovica Lazzerini. La rapper ha confessato di averla conquistata grazie alla pasta e patata e ha grandi progetti con la compagna, visto che vorrebbe sposarla dopo aver completato gli studi universitari. “Appena finisco l’università le faccio la proposta di matrimonio” – ha detto la cantautrice originaria di Avellino che con Lodovica è uscita allo scoperto confermando la sua relazione.

“Siamo molto carine e io sono felicissima di questa relazione” – ha detto BigMama che non nasconde di voler passare il resto della sua vita con Lodovica visto che quello che prova per lei non l’hai mai provato prima. “Ci siamo trovate, Lei è la mia prima ragazza effettiva e io sono la sua” – ha aggiunto la cantante ospite di Verissimo. Un rapporto autentico fatto di semplicità ed armonia: “Ci rispettiamo, ci aiutiamo, scriviamo dei pezzi benissimo insieme”.