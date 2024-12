BigMama è pronta a celebrare la lunga notte di Capodanno nel concerto – evento “L’Anno che verrà“, la tradizionale festa di Rai1 dedicata al Capodanno. Una grande serata fatta di musica, grandi ospiti, emozioni e sorprese per salutare il 2024 e festeggiare l’arrivo del 2025. Tra questi c’è anche BigMama, la cantante rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo 2024 dove ha conquistato critica e pubblico con la sua “La rabbia non ti basta”. Una scalata al successo quella di Marianna Mammone che ha fatto il grande salto da San Michele di Serino alla popolarità nazionale grazie alla kermesse canora italiana. “Sono consapevole di trovarmi sulla rampa di lancio. Se mi fermo cado all’indietro” – ha detto la rapper dalle pagine di Rolling Stone Italia.

Lodovica Lazzerini, fidanzata BigMama/ "Ci rispettiamo, ci aiutiamo, scriviamo dei pezzi benissimo insieme"

Dal Festival di Sanremo 2024 al concertone del Primo Maggio senza dimenticare la vittoria del Premio Lunezia e le collaborazioni con Alessandra Amoroso e Paola & Chiara. Che dire un anno magico e da incorniciare per la rapper che ha pubblicato anche il suo primo debut album dal titolo “Sangue”.

BigMama: da La Rabbia non ti basta al Premio Lunezia

Nonostante il grande successo di “Sanremo 2024” e de “La rabbia non ti basta”, BigMama non ha riscosso un egual successo con il suo primo disco “Sangue”, ma non si arrende anzi a gran voce ha detto: “ci vuole tempo per essere capiti”. La grande popolarità è sicuramente scattata dopo e grazie al Festival di Sanremo: un boom mediatico e non che ha saputo affrontare grazie alla lunga gavetta fatta in passato. “Anche se è tutto molto impegnativo, non dico mai «oddio che fatica»” – ha detto la rapper che spera in un 2025 ancora migliore. Non sono mancati i momenti no e di grande difficoltà come quando viene esclusa da Sanremo Giovani: “non riuscivo a spiegarmi il perché”.

BigMama, chi è la fidanzata Maria Lodovica Lazzerini / Come si sono conosciute e una storia senza filtri

Una esclusione che ha vissuto davvero male: “mi ripetevo che forse non valevo abbastanza”, ma improvvisamente arriva la chiamata che non t’aspetti: quella di Amadeus che la sceglie per Sanremo 2024. E’ l’inizio della risalita e delle rivincita: “le cose brutte sono solo l’avviso che accadrà qualcosa di buono”. Non solo, la cantante ha parlato del suo passato fatto di bullismo e bodyshaming ma a differenza di quando era adolescente è consapevole che le cose stanno cambiando. “Sono estremamente positiva: si può essere apertamente gay nel 2024 con grande libertà, a parte alcuni casi spiacevoli che ancora succedono” – ha detto la cantautrice che sul Premio Lunezia vinto per il brano “Veleno” ha detto – “ tutti i testi sono scritti da me. Ho cominciato a fare musica per il bisogno di sfogarmi”.

Lodovica Lazzerini, fidanzata Bigmama/ La cantante: "l'ho conquistata con pasta e patate!"