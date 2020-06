Loic Remy al Benevento/ Colpo di calciomercato per la promozione in Serie A

Delirio a Benevento, con la compagine calcistica allenata da Pippo Inzaghi che non ha soltanto centrato nella serata di ieri la promozione in Serie A grazie al successo per 1-0 ai danni della Juve Stabia (rete di Marco Sau), ma si è anche regalata il primo rinforzo in vista della prossima stagione: si tratta del bomber transalpino Loïc Rémy, attaccante 33enne prelevato dai francesi del Lille e con un passato in Inghilterra con indosso le casacche di Newcastle, Chelsea e Crystal Palace. La punta è sbarcata in Italia già nelle scorse ore e si sottoporrà a breve ai test medici di rito, volti a perfezionare il suo passaggio al club giallorosso e a sancirne l’ufficialità. Il club del presidente Oreste Vigorito mette a segno così un importante e prestigioso colpo di mercato, paragonabile per certi aspetti a un’altra trattativa andata in porto la scorsa settimana e che ha riconsegnato al calcio italiano un altro talento proveniente dalla Francia: si tratta di Jérémy Ménez, acquistato dalla Reggina neopromossa in Serie B.

BENEVENTO, PRESO RÉMY: ORA SI PUNTA…

Loïc Rémy, dicevamo. L’ariete transalpino, che ha raccolto nell’ultima stagione 30 presenze e messo a referto 14 marcature (media di poco inferiore a un gol ogni due incontri), arriverà in Campania a parametro zero e dovrebbe legarsi al Benevento con un contratto triennale. E dire che il Lille le ha provate tutte per trattenerlo in rosa e per la sua permanenza si è speso in prima persona l’allenatore Christophe Galtier, supportato dal tentativo del direttore sportivo di fargli firmare un’estensione biennale dell’accordo esistente, con annessa opzione per un’eventuale terza stagione. Tutto inutile, Rémy aveva già deciso in cuor suo di andare alla ricerca dell’ennesima avventura e di provare l’esperienza della Serie A, dopo aver militato in Premier League e in Ligue 1 (dove ha anche difeso i colori del Lione e dell’Olympique Marsiglia). Adesso le “Streghe” proveranno a puntellare gli altri reparti con altri acquisti top: quasi definito l’arrivo del difensore polacco Kamil Glik (ex Torino) e avviati i primi abboccamenti con l’entourage di André Schürrle, attaccante esterno del Borussia Dortmund in prestito allo Spartak Mosca e campione del Mondo con la Germania nel 2014.



