Lola Ponce è Mina a Star in the star?/ L’interprete incanta e confonde i giudici…

L’interprete di Mina piace a tutti a Star in the Star, ma chi è davvero?

Mina durante la scorsa puntata di Star in the star ha lasciato tutti i giudici sorpresi senza fiato, l’interprete ha cantato il brano Amor Mio lasciando tutto il pubblico attonito. Anche Ilary Blasi è rimasta stupita dalla perfezione della performance e tra i giudici si è alzato un gran dibattito su chi potesse celarsi dietro i panni della cantante. Andrea Pucci ha provato a formulare qualche ipotesi affermando: “Mi è piaciuta molto di più nella performance di questa sera, anche se man mano che andava avanti la canzone si allontanava dall’interpretazione di Mina. Prestazione eccellente”.

Bogdan Hristache, padre di David/ “Donna sotto casa Alexandra? Parte del commando”

Anche Marcella Bella ha voluto manifestare la sua enfasi dicendo: “Lei è sempre brava questa signora cantate che si nasconde dietro l’immagine di Mina e trovo che abbia cantato molto bene questo pezzo”. L’interprete della cantante a Star in the star sta facendo impazzire tutti, anche Claudio Amendola subito dopo la sua interpretazione ha commentato: “Ho un debole per questa Mina, è potente, mi piace come si muove e come interpreta”.

Deborah Iurato è Lady Gaga a Star in the star?/ Vincitrice annunciata...

Mina a Star in the star è Lola Ponce? Sul web sono sicuri!

Mina a Star in the star piace davvero a tutti, ma chi si cela dietro i panni della “Tigre di Cremona?” Per Andrea Pucci dietro i panni della cantante potrebbe esserci Lorella Cuccarini, nonostante la donna sia impegnata con la scuola di Amici, mentre per Claudio Amendola la vera identità di Mina è Serena Autieri perché ha interpretato molto ruoli all’interno dei musical e tutta questa esperienza unita anche a quella musicale potrebbe averla aiutata a raggiungere tali livelli di imitazione. I sospetti di Marcella Bella invece ricadono su Tosca, anche se le sue supposizioni sono supportate solo dall’istinto piuttosto che da particolari similitudini.

Ivana Spagna/ Il matrimonio con Patrick Debort, uno dei capitoli più negativi della sua vita

Sui social spingono tutti invece per Lola Ponce nel ruolo di Mina a Star in the Star che sembra rispondere pienamente all’identikit fornito dagli indizi che hanno trasmetto puntata dopo puntata infatti: 1) ha fatto musical 2) dall’audio delle immagini trasmesse durante le prove si sentiva un leggero accento sudamericano e lei come tutti sappiamo ha origini argentine e 3) durate la prima puntata nell’immagine mostrata da Ilary Blasi ricorda quella nella quale lei ha vinto Sanremo 2008 in duetto con Giò di Tonno con la canzone “colpo di fulmine”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA