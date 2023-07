Lollo, tentatore di Ale/ Lei tradisce il fidanzato Federico: in spiaggia scatta il bacio. E’ tutto vero?

Lollo e Ale: scatta la passione a Temptation Island 2023

Lollo è un tentatore di Temptation Island 2023. Il ragazzo single si è avvicinato alla fidanzata Ale. Tra i due scatta anche il bacio, ma nelle ultime ore si parla di un riavvicinamento del tentatore alla ex Nicole Di Mario. Cosa sta succedendo? Andiamo per ordine: durante l’ultima puntata del reality show dei sentimenti Ale, enormemente delusa dal fidanzato Federico, ha trovato nel tentatore una spalla a cui aggrapparsi. Le ultime dichiarazioni del fidanzato arrivano come un fulmine a ciel sereno nel pinnettu ad Ale “con lei sono nella comfort zone. A casa, trattato come un re, una gabbia d’oro. Lo scorso anno soffrivo molto, lei non ha nessuna passione, non ha hobby, sono il centro del suo mondo. Quello che ci ha portati qui è che io non provo per lei quello che lei prova per me”.

Enormemente delusa, la ragazza si lascia andare alla conoscenza con Lollo con cui trascorre una bellissima serata in spiaggia conclusasi con un bacio. Questo gesto la spinge ad una scelta immediata: il falò di confronto con il fidanzato. A sorpresa Federico rinuncia al falò confessando di provare un interesse per la single Carmen e di volerla conoscere meglio.

Lollo sta con Ale dopo Temptation Island 2023?

Lollo e Ale sono sempre più complici a Temptation Island 2023. Il bacio è stato l’inizio di una storia d’amore tra i due? In tanti se lo domandano anche se nelle ultime ore Fanpage ha pubblicato delle foto del tentatore in compagnia della ex Nicole Di Mario. I fan del programma di successo di Canale 5 allora si stanno domandando: se Lollo ha finto all’interno del villaggio con Ale oppure il bacio è stato finto? Non solo, cosa è successo tra i due dopo quel bacio?

I dubbi e gli interrogativi sono tanti e sicuramente nel corso delle prossime puntate scopriremo cosa è successo tra il single Lollo e la fidanzata Ale. Stando ad alcune indiscrezioni Lollo sarebbe single da circa 4 mesi e in passato la sua relazione più lunga è durata 3 anni.

