Lombardia, bollettino coronavirus 28 novembre/ 774 ricoveri, 90 terapie intensive

La Lombardia anche per la prossima settimana rimarrà in zona bianca ma i campanelli d’allarme sul rialzo di contagi e soprattutto ricoveri fanno predicare massima prudenza dal Governatore Attilio Fontana e da tutti i responsabili della Sanità lombarda: in attesa dei nuovi dati in arrivo dopo le ore 17 oggi pomeriggio, il bollettino diffuso ieri registrava 1.926 nuovi casi si contagio da coronavirus, a fronte di 126.508 tamponi processati.

Sono purtroppo 14 le vittime positive al Covid nelle ultime 24 (34.344 i morti da inizio pandemia in tutta la Lombardia), mentre aumentano i numeri sui ricoveri ospedalieri: 774 i posti nei reparti ordinari Covid occupati fino ad oggi (+7 rispetto a venerdì), 90 invece i degenti in terapia intensiva, +9 in un giorno solo. Nel computo dei ricoveri potrebbe aver anche pesato la nuova circolare della direzione generale Welfare che richiama Ats ad una maggiore attenzione nelle analisi e calcolo dei ricoverati per Covid.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, SEQUENZIATA AL “SACCO” LA VARIANTE OMICRON

Il bollettino dei vaccini resta comunque rassicurante per la Lombardia, ben oltre il 90% della popolazione risulta protetta: il vero allarme è generato da calo dell’efficacia dopo 6 mesi dall’ultima dose – e qui è giunta la “strigliata” del commissario Bertolaso e della vicepresidente Letizia Moratti per richiamare ad una maggiore accelerazione delle terze dosi, tornando ai ritmi forsennati della scorsa primavera – e dall’arrivo della variante Omicron nel nostro Paese. È stato il Laboratorio dell’Ospedale Sacco di Milano a sequenziare anche questa volta, come avvenne nel febbraio 2020 con il “paziente 1” Mattia Maestri (si scoprì solo mesi dopo che il Covid circolava in Italia e in Lombardia già da diversi mesi), il contagiato da variante sudafricana viaggiato dal Mozambico alla Campania. «Ho fatto una strigliata ai direttori generali delle Ats e delle Asst, per fare in modo di correre più velocemente. Dobbiamo vaccinare a tappeto tutti, giorno e notte», ha spiegato Bertolaso ribadendo come il fattore tempo è come sempre il più importante nel limitare la pandemia da Covid-19. Ad oggi non vi sono contatti positivi da Omicron in Lombardia, ma Moratti ribadisce «La variante Omicron sembra essere molto più contagiosa e quindi dobbiamo mantenere molto alta la soglia di attenzione. Siamo pronti con tutte le misure che possiamo mettere in atto. L’invito è quello di continuare a vaccinarsi». Stamane il sindaco di Milano Beppe Sala, intervistato da “La Stampa”, avverte i milanesi, «È sufficiente l’insorgere di una nuova variante in un Paese lontano come il Sud Africa e la paura diventa un fatto di tutto il mondo. Quanto a Milano, la città si è vaccinata con una percentuale molto sopra la media nazionale, oltre il 91%. Le chiusure, come ha sottolineato il premier Mario Draghi, verrebbero comunque dopo la prevenzione. Dobbiamo essere cauti. Però voglio sottolineare una cosa: Milano non perde il suo spirito positivo, il suo buonsenso, il suo cuore».

