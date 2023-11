Lombardia, nuova stazione di ricarica auto elettriche a Corsico/ “Regione in prima fila nel green”

La Lombardia crede fortemente nella mobilità green e lo dimostra quanto accaduto negli scorsi giorni, l’inaugurazione di un nuovo parco di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Come si legge su Lombardianotizie.online, a Corsico, in provincia di Milano, sono state inaugurate 8 nuove colonnine di Enel X, alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Di queste 8 nuove colonnine, 4 sono quelle fast (potenza massima 75 kW) a corrente continua, mentre le altre 4 sono quick a corrente alternata (potenza massima 44k W). Per ogni colonnina, inoltre, è possibile ricaricare due auto per un totale di 18 vetture green alimentabili.

“Regione Lombardia – commenta l’assessore Regionale Franco Lucente – crede fermamente nella mobilità sostenibile e nello sviluppo di sistemi di trasporto in grado di ridurre le emissioni. L’obiettivo che ci poniamo è implementare ulteriormente la rete infrastrutturale di ricarica ad accesso pubblico dei veicoli elettrici, proprio per favorire la mobilità ‘green’ innovativa e tecnologica. In tal senso, il progetto di Corsico spero possa fungere da incentivo per molti altri Comuni in Lombardia. Già numerose realtà si stanno dotando di colonnine elettriche”. Lucente ha aggiunto: “Il mio obiettivo è che iniziative di tale importanza possano diffondersi in tutto il territorio. La collaborazione tra istituzioni, associazioni del territorio e aziende private è fondamentale per sviluppare progetti che guardano al futuro e che sanno coniugare trasporti alternativi e l’attenzione alla sostenibilità ambientale”.

LOMBARDIA, NOVE COLONNINE A CORSICO ANCHE GRAZIE AL SISTEMA ECOMOBS

Come ricorda Lombardianotizie.online, un ambito in cui la regione Lombardia è all’avanguardia è proprio quello della mobilità sostenibile, grazie anche all’applicativo Ecomobs, un ecosistema della mobilità sostenibile che “con la sua sezione cartografica e gestionale ad accesso riservato alla pubblica amministrazione – spiega il portale – costituisce uno strumento di supporto per la programmazione di azioni funzionali al completamento dell’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici”.

‘Ecomobs’ è in grado anche di dialogare con il catasto del sottosuolo di Regione Lombardia, garantendo informazioni utili per i Comuni e per la scelta più giusta dove installare le infrastrutture di ricarica.

