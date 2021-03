Lombardia zona rossa? Perché è a rischio/ Indice Rt e dati: riunione Cabina di regia

Lombardia zona rossa? È un rischio concreto, nonostante la decisione del governatore Attilio Fontana di “spostare” la Regione in zona arancione scuro con una nuova ordinanza. Ma i dati emersi dal monitoraggio Iss-Ministero della Salute invitano ad una riflessione. E infatti è in corso una discussione nella Cabina di regia. L’indice Rt regionale non è da zona rossa, ma il peso delle varianti Covid potrebbe alla fine indurre ad un cambio di fascia di rischio e quindi al passaggio a quella più alta. A svelare il retroscena è il Corriere della Sera, alla luce di quanto emerso dal monitoraggio, per il quale la Cabina di regia invita le Regioni e le Province autonome «ad adottare, indipendentemente dai valori di incidenza, il livello di mitigazione massimo a scopo di contenimento» a causa della presenza di varianti Covid «che possono parzialmente ridurre l’efficacia dei vaccini attualmente disponibili».

LOMBARDIA ZONA ROSSA: DATI EPIDEMIA PREOCCUPANO

La Regione Lombardia da oggi è in zona arancione scuro, quindi è passata ad un regime di restrizioni in cui, ad esempio, le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse, tranne gli asili nido. Invece è vietato andare a trovare amici e parenti anche all’interno dello stesso Comune. Secondo i tecnici della regione, la decisione del governatore Attilio Fontana dovrebbe consentire alla Regione Lombardia di non passare in zona rossa. Ma è appunto in corso una valutazione per valutare se è sufficiente l’ordinanza o è invece necessario il passaggio in zona rossa. Non solo ha un livello di rischio alto, ma insieme alla Campania riporta molteplici allerte di resilienza. L’incidenza è a 254,44 per 100mila abitanti in una settimana, mentre l’indice Rt è a 1,13 (range 1,11-1,15). Dati per i quali il rischio di un passaggio in zona rossa è alto. Per questo la discussione è in corso, pertanto seguiranno aggiornamenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA