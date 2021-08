Long Covid nei bambini/ Stanchezza e poca concentrazione: il post-virus che non passa

I bambini lottano contro il “long Covid“. Stanchezza estrema e mancanza di concentrazione sono i persistenti sintomi fisici, mentali e neurologici che stanno colpendo bambini e adulti che hanno avuto il virus in passato, compresi molti con reazioni lievi all’infezione. Ne parla il New York Times che ha raccolto delle testimonianze di ragazzi che stanno soffrendo gli strascichi del Covid. Bambini e adolescenti soffrono di sintomi neurologici come stanchezza, difficoltà di memoria e concentrazione, mal di testa, nebbia cognitiva, disturbi del sonno, cambiamenti del gusto e dell’olfatto.

Tra questi, c’è chi non ricordava nulla della lezione di biologia studiata il giorno prima o chi in un compito di inglese ha inserito alcune frasi in francese. Chi per oltre un mese non è riuscito quasi ad alzarsi dal letto ed era così stanco che ha dovuto fare la doccia da seduto per non svenire o chi dopo il Covid ha dovuto smettere di giocare a basket perché vomitava durante le partite: «Non mi era mai successo niente del genere e ho praticato sport per tutta la vita» ha raccontato. La stanchezza da Covid può tornare ogni quattro-sei settimane.

Long Covid nei bambini, “sintomi dopo un paio di settimane”

A proposito del long Covid nei bambini, secondo l’American Academy of Pediatrics, quasi 4,2 milioni di giovani negli Stati Uniti hanno contratto il Covid-19. Percentuali relativamente piccole sono state ricoverate in ospedale per infezioni iniziali o hanno sviluppato una condizione chiamata sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini (MIS-C) che può emergere diverse settimane dopo.

Al Boston Children’s Hospital stanno “assistendo a cose come stanchezza, mal di testa, annebbiamento del cervello, difficoltà di memoria e concentrazione, disturbi del sonno, cambiamenti in corso nell’olfatto e nel gusto“, ha affermato il dott. Molly Wilson-Murphy, specialista in malattie neuroinfettive lì. Ha detto che la maggior parte dei pazienti erano “ragazzi che avevano avuto il Covid e non sono stati ricoverati in ospedale, erano guariti a casa, e hanno sintomi che non passano mai – o sembrano migliorare totalmente e poi un paio di settimane o un mese circa dopo sviluppano sintomi”.

Come lesioni cerebrali, il long Covid nei bambini

Alcuni sintomi del long Covid nei bambini assomigliano ai postumi di commozioni cerebrali e altre lesioni cerebrali. Alcuni pazienti sviluppano la sindrome della tachicardia posturale ortostatica, o POTS, che comporta vertigini e battito cardiaco accelerato quando si alza in piedi. Alcuni studi riportano percentuali più elevate di bambini più grandi con problemi a lungo termine. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli adolescenti trovano alcuni sintomi più distruttivi o perché dopo la pubertà, gli ormoni potrebbero amplificare le risposte immunitarie, ha detto il dott. Nath.

Uno studio di aprile dell’Ufficio per le statistiche nazionali del Regno Unito ha rilevato che il 9,8 percento dei bambini di età compresa tra 2 e 11 anni e il 13 percento dei bambini di età compresa tra 12 e 16 anni infettati dal coronavirus hanno riportato sintomi persistenti cinque settimane dopo. Dopo 12 settimane, i tassi sono rimasti significativi: 7,4% nel gruppo più giovane e 8,2% nel gruppo più anziano. In un altro studio del Regno Unito, il 4,4% di 1.734 bambini ha avuto sintomi più di quattro settimane dopo il Covid. Circa il 2% dei pazienti Covid ha avuto sintomi dopo otto settimane.

