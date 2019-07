LONTANO DA TE, ULTIMA PUNTATA/ Ecco la fiction “nuova” e ritmata firmata Canale 5

Massimo e Candela non sono due innamorati ordinari. Divisi tra l’Italia e la Spagna, tra la realtà e la fantasia, i protagonisti di Lontano da te sono due personaggi a dir poco originali. Come “originale” è la trama della serie, una coproduzione italo-spagnola firmata Canale 5. Il risultato finale è un risultato di qualità. Non si tratta della solita fiction banale e melensa, di quelle che guardi la domenica sera per rilassarti e – nella migliore delle ipotesi – emozionarti. Lontano da te è piuttosto un esperimento visionario, veloce nei dialoghi e nelle inquadrature, che ha poco a che vedere con le storie a cui siamo abituati. Gli attori, Alessandro Tiberi e Megan Montaner, reggono bene questi ritmi, dimostrandosi all’altezza di un lavoro “complesso” già solo per via delle lingue. Se Alessandro recita in italiano, Megan lo fa in spagnolo, ma i due sono comunque in sintonia.

Gli attori e i personaggi di Lontano da te

Alessandro Tiberi, il Massimo di Lontano da te, è un ottimo interprete. Credibilissimo nei panni del “professionista innamorato”, Alessandro porta in scena un personaggio a dir poco interessante. Di certo, quanto a curiosità, se la gioca con Candela, donna “particolare” almeno quanto il nome che porta. Il suo microcosmo ricorda un po’ quello de Il segreto, e non solo perché la sua attrice, Megan Montaner, ha recitato nei panni di Pepa. Quel clima retrò e colorato della popolazione ispanica caratterizza buona parte della serie, almeno un buon 50 per cento. L’altra metà, invece, vede protagonista Roma e la sua grande bellezza. Immancabile l’attico con vista “Cupolone” di proprietà dell’imprenditore, che però – chissà perché – continua a preferire Praga. L’amore è ceco.

Lontano da te: i rumors sulla seconda stagione

E’ poco probabile che Mediaset decida di produrre una seconda stagione di Lontano da te. La fiction ha riscosso un buon successo, ma i numeri non sarebbero sufficienti a convincere l’azienda per il “sì”. Si parla ovviamente degli ascolti in Italia, dal momento che la fiction dovrebbe andare in onda anche su Telecinco. Tutto dipende dal riscontro che riceverà nella sua “seconda patria”, essendo la fiction girata tra la Spagna e l’Italia. E’ possibile che Lontano da te 2 si sviluppi in due modi diversi. Il primo è quello più probabile, e cioè come continuazione di una trama già nota. Il secondo, invece, è un po’ più ardito, e potrebbe consistere in un nuovo ciclo di puntate dalle dinamiche più o meno uguali. E’ possibile, in definitiva, che Massimo e Candela cedano il posto ad altri personaggi.



