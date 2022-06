L’ora Inchiostro contro piombo, dove è stata girata la fiction?/ Tra Roma e Palermo…

Location L’ora Inchiostro contro piombo: ecco dov’è stata girata la fiction con Claudio Santamaria

L’ora Inchiostro contro piombo, la nuova fiction di canale 5, torna in onda oggi, mercoledì 15 giugno, in prima serata, con la seconda delle cinque puntate da cui è formata. Il protagonista è Claudio Santamaria che interpreta Antonio Nicastro, un personaggio ispirato dalla figura di Vittorio Nisticò, che fu il direttore del giornale siciliano fondato ad inizio Novecento. Tutte le vicende raccontate nella fiction sono ispirate a fatti realmente accaduti, ma dove è stata girata la fiction? Le riprese delle cinque puntate sono state girate tra Roma e Palermo.

Sono tanti i luoghi che hanno visto il cast della fiction Mediaset girare le vicende a cui il pubblico di canale 5 si sta appassionando. Tra i luoghi più affascinanti spiccano Palazzo Bonocore e Palazzo Pantelleria. Il primo è uno dei palazzi storici di Palermo. Risale, infatti, al Cinquecento ed è stato trasformato nella caserma dei carabinieri. Il secondo, invece, si trova sempre a Palermo e risale al Quattrocento.

Tutti i luoghi della fiction L’ora Inchiostro contro piombo

Tra i luoghi di Palermo in cui è stata girata la fiction “L’ora Inchiostro contro piombo” c’è anche la Chiesa di Santa Caterina. Quali sono, invece, i luoghi di Roma? Si va dal litorale di Fiumicino, nella zona del Vecchio Faro ad altre zone del litorale laziale. Roma è il luogo in cui il personaggio interpretato da Claudio Santamaria vive prima di trasferirsi a Palermo per assumere la direzione del quotidiano L’ora.

Tanti i luoghi, dunque, in cui è stata girata la fiction che ha dovuto fare i conti con le difficoltà delle riprese dovute alla pandemia. Palermo e Roma rendono ancora più affascinante la nuova fiction Mediaset.

