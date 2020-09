Loredana Bertè/ 70 anni e non sentirli, fra minigonne e il nuovo album (Verissimo)

Buon compleanno a Loredana Bertè! La rocker compirà 70 anni nella giornata di domani ed è pronta per raccontarsi a tutto tondo. L’occasione le verrà data da Verissimo, dove la troveremo fra gli ospiti di oggi, sabato 19 settembre 2020. Spegnere così tante candeline non capita tutti i giorni e i progetti per festeggiare in grande non mancano di certo. Anzi, sarà una festa lunga un anno intero e che culminerà con il suo prossimo compleanno. Il primo passo scelto dalla Bertè è un restyling del suo sito e dei canali social. Appena ieri invece e in anteprima, è stata pubblicata la ristampa in vinile di Loredana bertè. Sarà il primo appuntamento della 70Bertè – Vinyl collection e che prevede un logo ideato dalla stessa cantante. In tutto saranno cinque le pubblicazioni rilasciate sul mercato, in edizione limitata. L’album originale è dell’80 e comprende Alto Mare, il singolo di successo che rappresenta con forza la carriera della rocker. La pubblicazione successiva invece è prevista per il prossimo novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne e riguarderà il 45 giri Fiabe/Anima mai. Nell’aprile dell’anno prossimo uscirà invece l’album T.I.R., seguito da Bandabertè nel settembre successivo.

LOREDANA BERTÈ E GLI SCATTI NOSTALGICI SUI SOCIAL

Sono giornate piene di ricordi per Loredana Bertè, che ha deciso di condividere alcuni scatti del passato con tutti i fan che la seguono sui social. La troviamo giovanissima in sella alla bicicletta, minigonna mozzafiato, stivali e un’aria da ribelle che le è sempre rimasta sul volto. “Quando andavo al liceo arrivavo con la minigonna e 2 pennelli in tasca”, scrive, “quando giravo in bici le auto si tamponavano perchè gli autisti si giravano a guardarmi. All’epoca la minigonna era considerata scandalosa ma io ne ho fatto la mia divisa di emancipazione femminile. Ognuno è libero di vestirsi come vuole, essere chi crede ed amare chi sceglie di amare”. Clicca qui per guardare la foto di Loredana Bertè Pochi giorni prima un altro scatto, risalente agli anni Ottanta e al periodo in cui la cantante veniva supportata dai Platinum Hook, una band afroamericana. ”

In un day off del tour, non ricordo bene dove fossimo, arrivammo in un albergo”, rivela, “io ero già famosa e Aida era con me. All’ingresso, nonostante io fossi una loro cliente da sempre, ci dissero in modo sgarbato che io ed Aida potevamo entrare ma gli altri no perché erano ‘NEGRI’. ‘Se non entrano loro non entriamo nemmeno noi’, girai i tacchi li mandai a fancul* e non ci tornai mai più. Sono passati 40 anni e, cosa è cambiato? Cinque codardi contro un ragazzino. La vita di una persona oggi vale tanto quanto i like di un post”. Parole dure quelle di Loredana, che ancora una volta sceglie di opporsi al clima di violenza e crudeltà che ogni giorno colpisce tutto il mondo. Nelle sue parole, il richiamo alla morte di Willy Monteiro, il ragazzo di 21 anni ucciso a Colleferro nelle scorse settimane. Clicca qui per leggere il post di Loredana Bertè



© RIPRODUZIONE RISERVATA