Loredana Bertè a Star in the star: chi è/ Syria o Francesca Manzini le ipotesi

Chi può aver imitato un personaggio così particolare come Loredana Bertè durante la trasmissione Star in the Star? Timbro vocale, capacità canora e corporatura esile potrebbero far pensare alla cantante Syria, lontana dalle scene da un po’ di anni. Loredana Bertè è già stata più volte imitata nel corso degli anni: Francesca Manzini ne diede una riproduzione fedele nel 2020 sulla Rai, e nel 2021 è toccato ad Alba Parietti, sempre per la stessa emittente, durante il programma televisivo Tale e Quale. In tutte queste occasioni è andata bene, anche se, dai commenti della stessa Berté, sembra che limitazione migliore sia stata quella di Francesca Manzini.

Loredana Bertè, la sua carriera: cerchiamo indizi utili per scoprire l’imitatore a Star in the Star

Loredana Bertè con la sua voce strepitosa ha cavalcato le scene italiane e internazionali per decenni. Anche oggi, dall’alto dei suoi 71 anni, è protagonista delle migliori hit del momento e non perde occasione per farci sentire la sua presenza e gridare al mondo che come lei ce n’è una sola! Le sue caratteristiche principali sono la voce graffiante capace di un’altissima estensione, la sua grinta e la sua bellezza. Sì, proprio la bellezza. Perché se oggi si presenta in scena in modo stravagante e a volte discutibile, un tempo era tra le cantanti italiane più sexy e desiderate.

Fiato da paura e temperamento da leonessa, Loredana Bertè ha cantato negli anni numerosissimi pezzi divenuti capisaldi nella nostra cultura musicale, e per di più ha sperimentato diversi stili, passando dal Pop al Rock e mischiandoli insieme, ottenendo sempre risultati eccellenti, nonostante le numerose difficoltà che l’hanno accompagnata nel corso della sua vita. Il tempo l’ha resa certamente più cruda e diretta, e anche se in un certo senso lo è sempre stata, nell’ultimo periodo la cosa a volte tende a sfuggirle di mano; ma proprio per questo il pubblico la adora e non vede l’ora di vederla e sentirla cantare o anche solo parlare.

