Loredana Bertè/ Da Roberto Berger a Björn Borg ai numerosi flirt, alla collaborazione con Emma Marrone

Loredana Bertè ed Emma Marrone, una collaborazione incredibile

Loredana Bertè farà sognare ancora gli italiani stasera ai Seat Music Awards. La cantante ha iniziato la carriera più di cinquant’anni fa e ciò la rende una vera e propria pietra miliare del settore. Oltre ad avere una voce inconfondibile e molto poliedrica, Loredana Bertè ha anche fatto molto parlare di sè nei primi anni della sua carriera e ciò l’ha resa un’ottima fonte di notizie per i media. A partire dal primo matrimonio nel 1983 con Roberto Berger terminato 4 anni dopo, per poi passare al Sanremo 1986 dove era stata molto criticata a causa di una coreografia dove veniva simulata una gravidanza, fino al secondo matrimonio con Björn Borg e al successivo divorzio avvenuto appena tre anni dopo (1989-1992), la vita della Bertè è stata fin da subito movimentata e di grande attenzione per i media.

L’ultima importante collaborazione della cantante è stata quella con Emma Marrone con la quale ha fatto uscire il singolo “Che sogno incredibile” nel giugno di quest’anno. La Bertè si è dimostrata come una donna da mille risorse a partire dal canto fino ad arrivare alla recitazione e alla partecipazione come giudice nel talent show “The Voice”, ma con una donna dal carattere così spumeggiante, giovanile e creativo le sorprese non mancano mai quindi dovremmo aspettarci ancora molto da lei.

Loredana Bertè, che ormai supera la soglia dei 70 anni, proprio poco tempo fa aveva fatto parlare di sè a causa di alcune voci che circolavano riguardo al suo stato di salute. La preoccupazione dei fan era tale che si pensava che la Bertè stesse passando un momento difficile della sua vita e che dovesse subire un intervento molto importante. Voci che sono state smentite dalla cantante stessa la quale ha affermato di aver subito sì un intervento, ma di dimensioni ridotte e per nulla invasivo.

La notizia riportata sosteneva che a cantante si fosse sentita male durante un concerto e che fosse stata costretta a sospenderlo, ma non era affatto così: aveva semplicemente sposato una data. Proprio per questo motivo è stata la stessa Loredana a smentire, attraverso un post su Instagram sostenendo poi che “La realtà viene manipolata molto spesso” . La bertè, quindi, sta ancora in ottima forma e lo dimostra attraverso varie collaborazioni musicali fresche di uscita e il suo tour “Figlia di…” che è ancora attivo in tutta Italia fino al 18 settembre quando si concluderà a Locarno.



