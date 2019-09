LOREDANA BERTÈ/ E Mia Martini: divise tra attacco e difesa (Live – Non è la d’Urso)

Sessantanove anni e una grinta ancora da vendere: Loredana Bertè, amatissima e popolare da sempre, ha appena festeggiato il suo ultimo compleanno. Un doppio traguardo per la rocker, visto che un giorno prima del lieto evento la vocalist storica di Loredana e Mia Martini, Aida Cooper, ha pubblicato il suo ultimo disco Kintsugi. La stessa Cooper sarà la valida alleata della Bertè per un nuovo progetto dedicato a Mia, un evento inedito per l’artista che non aveva mai fatto prima d’ora un passo simile. “Mimì l’ha sempre voluta con sé e ora grazie a questo lavoro saranno di nuovo insieme sul palco”, dice la cantante a TgCom24. Ne parlerà ancora di sicuro a Live – Non è la d’Urso di oggi, domenica 22 settembre 2019, visto che Loredana Bertè sarà fra gli ospiti in studio proprio per omaggiare la sorella con un ricordo speciale.

LOREDANA BERTÈ, L’ALBUM DI AIDA COOPER

Intanto i fan si sono già lanciati nell’ascolto dell’album della Cooper, che ha scelto di raccogliere nel repertorio nove brani di Mia. Fra cui anche quella Spaccami il cuore che Paolo Conte aveva scritto per la cantante e che è rimasta fuori dalla porte del Festival di Sanremo dell’85. La canzone venne scartata infatti durante la selezione, come è avvenuto poi nove anni più tardi con il brano E la vita racconta. Nell’ultima fatica della Cooper però è presente anche Figlio mio, una canzone inedita scritta da uno degli autori preferiti di Martini, Maurizio Piccoli. Un omaggio non solo alla grande artista scomparsa, ma anche al suo grande e forte desiderio di poter diventare madre. Le similitudini fra Loredana Bertè e Mia Martini iniziano tutte dal giorno di nascita, identico per entrambe le sorelle e diverso per gli anni in cui hanno visto per la prima volta la luce.

LOREDANA BERTÈ E IL RAPPORTO CON MIA MARTINI

Spesso etichettate come gemelle mancate, inseparabili e unite da un forte legame che ha superato anche la morte di Mia. Come l’amore per la musica, che permetterà a entrambe di ottenere un successo dietro l’altro, anche se per generi diversi. Sarà l’arte a permettere alle due sorelle di sottrarsi al giogo di una famiglia piena di oppressioni e violenze, da quei limiti che solo la provincia può imporre. Differenti però nel modo di guardare la vita, ricorda Rolling Stone in uno splendido approfondimento sulla personalità e carriera delle due grandi artiste. Loredana è graffiante e dotata di una voce con cui attacca e morde quella vita che spesso le ha voltato le spalle. Mimì invece gioca in difesa e anche se la sua è e rimarrà un’ugola senza pari, è dotata di una fragilità e sensibilità tali che nel tempo le hanno permesso di trasformarsi in cantautrice. Lo dimostra in due dischi, fra cui Quante volte… ho contato le stelle, dove la Martini realizza testi e musica.



