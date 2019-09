Leda Bertè ricorda Mia Martini/ Eleonora Daniele piange in diretta

Mia Martini, oggi venerdì 20 settembre, avrebbe compiuto 72 anni. Storie Italiane omaggia la grande artista ospitando una delle sue sorelle. Ai microfoni di Eleonora Daniele, Leda Bertè racconta il dolore vissuto da Mia Martini nei suoi anni bui. Mia Martini è stata abbandonata dal mondo dello spettacolo quando qualcuno mise in giro la voce secondo la quale portava sfortuna. Una diceria ce ha distrutto l’anima di Mia Martini, un’artista fragilissima che non è riuscita a superare quel difficile momento. Nel ricordare la vita difficile della sorella, Leda Bertè omaggia il grande talento di Mia, sbocciato quando aveva solo 14 anni e che ha raggiunto il momento più alto quando ha incantato tutti con il brano “almeno tu nell’universo”. “Mi sono emozionata io perchè questa canzone ha una forza. Pensate che regalo che Mia ci ha fatto”, spiega la conduttrice di Storie Italiane non nascondendo il proprio dolore.

Leda Bertè ricorda Mia Martini a Storie Italiane

Sono passati 24 anni dalla morte di Mia Martini, ma la sua voce e il suo ricordo continuano ad accompagnare le sorelle e tutti i suoi fans. Quella dell’artista è una storia bella e triste allo stesso tempo: da una parte la gioia di un successo inseguito e desiderato e, dall’altro, la fragilità di una donna che non riesce a superare le cattiverie delle persone che la circondavano. Leda Bertè ricorda il momento in cui le dicerie cominciarono a circolare incolpando la cattiveria e l’invidia della gente che fece di tutto per distruggere il successo della sorella. Oggi, di Mia Martini resta il suo grandissimo ricordo e, soprattutto, le sue canzoni che continuano ad essere delle pietre miliari della musica italiana.





