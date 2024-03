Loredana Bertè, malore a poche ore dal concerto a Roma: annullato/ Come sta: “improvviso dolore addominale”

Loredana Bertè ha accusato un malore a poche ore dal concerto in programma al Teatro Brancaccio di Roma. La cantante, che si era recata in ospedale “per un improvviso dolore addominale”, è stata ricoverata. A rivelarlo è stato il suo staff. “Siamo veramente costernati ma a causa di ciò non potrà andare in scena”, si legge nel comunicato. La notizia ha creato non poche preoccupazioni nei fans, che aspettano di saperne di più sulle condizioni di salute della settantatreenne.

Massimiliano Varrese attacca Loredana Bertè: "Ad Amici mi massacrò"/ "Querelle tra me e lei": cosa accadde

La cantante dunque si sottoporrà in queste ore a degli accertamenti per capire l’origine e l’entità del problema. L’augurio ovviamente è che non sia qualcosa di grave e che l’artista possa tornare presto sul palco. Soltanto pochi giorni fa, d’altronde, aveva partecipato a Una voce per San Marino, il concorso canoro per la scelta del brano che lo Stato presenterà all’Eurovision. Ancora prima aveva dato il meglio di sé al Festival di Sanremo con “Pazza”. Le energie finora non le erano insomma mai mancate.

Loredana Bertè, vittoria sfumata a Una voce per San Marino/ "Forse in giuria c'era qualche amico del mio ex!"

Loredana Bertè, malore a poche ore dal concerto a Roma: annullato, verrà recuperato a maggio

“Loredana Bertè non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso”, è stato scritto ancora nel comunicato del suo staff sul malore che ha provocato l’annullamento del concerto dell’artista a Roma. In virtù dell’improvviso ricovero, la tappa è stata riprogrammata. L’artista tornerà nella capitale il prossimo 15 maggio.

L’entourage della cantante ha comunicato inoltre che biglietti acquistati in precedenza per la tappa del tour in questione saranno validi anche per la nuova data. Chi sarà impossibilitato a presenziare al Teatro Brancaccio di Roma, potrà richiedere il rimborso. La speranza è che non ci sia necessità di annullare nessun’altra data del tour. Venerdì infatti l’artista è attesa al Teatro di Varese, mentre tra una settimana c’è l’impegno al Teatro Colosseo di Torino.

Loredana Bertè arriva seconda a Una Voce per San Marino/ Scoppia la polemica sul web: "Uno scandalo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA