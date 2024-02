Loredana Bertè, vittoria sfumata a Una voce per San Marino/ “Forse in giuria c’era qualche amico del mio ex!”

Loredana Bertè, vittoria sfumata a Una voce per San Marino 2024: delusione e polemiche

Si è da pochi giorni conclusa la terza edizione de Una voce per San Marino, il contest che consente al vincitore di prendere parte all’Eurovision Song Contest e rappresentare la piccola Repubblica a livello europeo. A trionfare è stata la band spagnola dei Megara, che ha avuto la meglio su numerosi partecipanti, fra cui tanti cantanti italiani come i Jalisse, Marcella Bella e Loredana Bertè. Proprio quest’ultima era una delle papabili candidate alla vittoria finale e, sin da subito, ha potuto contare sul sostengo puro ed incondizionato del fandom italiano.

Tuttavia il risultato è stato piuttosto amaro e difficile da digerire, soprattutto per i suoi sostenitori che hanno sollevato una polemica social sull’esito del contest. Ora anche la Bertè, arrivata seconda proprio alle spalle dei Megara, è intervenuta sulla questione e ha condiviso un post su Instagram commentando la vittoria mancata per un soffio.

Loredana Bertè: “Forse nella giuria c’era qualche amico del mio ex marito“

“Ciao a tutti, ho passato le ultime ore a leggervi e so che siete “dispiaciuti” quanto me di questo secondo posto“, ha scritto Loredana Bertè, condividendo un affettuoso messaggio su Instagram rivolto ai fan. La cantante ha manifestato amarezza e delusione per non essere stata incoronata vincitrice. E, a seguire, ha lanciato una frecciatina all’ex marito Björn Borg, il campione di tennis svedese con il quale è stata sposata dal 1989 al 1992: “Probabilmente nella giuria c’era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia“. E, subito dopo, ha aggiunto un’emoji sorridente a sottolineare il fine ironico della sua battuta.

Nonostante l’amarezza, la cantante di Pazza ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta e le hanno dimostrato grande affetto, a Sanremo 2024 e anche durante Una voce per San Marino 2024: “Sono contenta di essermi messa in gioco e vi ringrazio per l’amore incondizionato che mi date ogni giorno. Pazza di voi. Loredana“.

