Loredana Bertè, matrimoni e amori/ Da Bjorn Borg a Roberto Berger, Lavezzi e Panatta

Loredana Bertè e i matrimoni: da Robert Berger a Björn Borg

Loredana Bertè e tutti i suoi più grandi amori: dai matrimoni con Robert Berger a Björn Borg alle relazioni con Mario Lavezzi e Adriano Panatta. Una vita sentimentale piena e complessa quella della regina del rock italiano che in prime nozze si è sposata con Robert Berger, figlio del miliardario Tommaso Berger, più giovane di lei di dieci anni. Un matrimonio da favola celebrato alle Isole Vergini, anche se il loro amore è durato pochissimo visto che nel 1987 la coppia ha deciso di divorziare per inadempienza degli obblighi coniugali da parte del marito.

Nel 1988 la Bertè incontra e si innamora del tennista svedese Björn Borg. Galeotto è stata la competizione dei Roland Garros del 1973 dove partecipava l’ex compagno Adriano Panatta. La rocker di Bagnara Calabra resta folgorata dalla bellezza del tennista con cui inizia una tormentata storia d’amore che la porterà all’altare per la seconda volta nel 1989. La loro storia d’amore per anni è stata al centro del gossip italiano e svedese per via dei rapporti burrascosi tra la cantante e la famiglia del tennista, ma anche per le richieste del campione. Due anni d’amore hanno portato la Bertè al ricovero in ospedale per collasso da stress. Anni dopo proprio la cantante parlando del matrimonio col tennista ha dichiarato: “la mia fesseria più grande? Lasciare la mia carriera per seguire Björn in Svezia. Credevo di farmi una famiglia ma non è andata così”.

Loredana Bertè, gli amori: da Adriano Panatta a Mario Lavezzi

Nella vita di Loredana Bertè non solo due matrimoni. L’interprete di “Non sono una signora”, infatti, ha vissuto diversi amori e flirt tra cui due meritano una menzione speciale. Il primo è con Adriano Panatta, ex tennista e campione con cui ha vissuto una bellissima storia d’amore e passione. “Fu un vero e proprio colpo di fulmine: appena lo vidi, pensai ‘Lui è mio. E lui aveva pensato la stessa cosa. Per me è stato il primo amore, forte, passionale, puro, positivo. Poi però mi lasciò per sposare una ragazza che poi è ancora la mia migliore amica” – ha raccontato la Bertè su di lui.

Poi la cantante si è innamorata di Mario Lavezzi con cui ha collaborato e condiviso la passione per il mondo della musica. “Abbiamo avuto una relazione per 5 anni, 2 di idillio e 3 di massacro. Eravamo spiriti liberi e non molto fedeli. Mi ricordo che una sera tornai a casa tardi e Loredana mi ruppe una chitarra in testa. Ma eravamo giovanissimi, avevamo poco più di vent’anni” – ha raccontato proprio il produttore e cantautore dalle pagine del Corriere della Sera ricordando la storia con la collega.











