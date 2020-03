Loredana Bertè/ Mette nel mirino Gaia Gozzi, nuovo attacco al serale di Amici 2020?

Loredana Bertè è una dei giurati del serale di Amici 2020, il talent show di successo condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. La regina rock della musica italiana è prontissima per la terza serata del talent in onda venerdì 13 marzo 2020 su Canale 5 e sicuramente avrà da ridire su Gaia, la concorrente che criticato più volte durante le precedenti puntate. Dopo aver dichiarato, senza tanti giri di parole, di vedere Gaia costruita, finta, sovrastrutturata e con tanto di maschera, la Bertè ha deciso di affidarle un brano non facile. Si tratta di “Ragazzo mio”, un brano di Luigi Tenco poi riproposto dalla stessa Loredana che ha espressamente richiesto di ricantarlo e riproporlo senza cambiare una virgola rispetto alla sua esibizione. La performance di Gaia sulle note di “Ragazzo mio” non è stata particolarmente apprezzato dalla giurata che ha detto: “Se mi è piaciuta? Ni. Poteva impegnarsi di più, le sarebbe venuta meglio”.

Loredana Bertè: “Gaia cancellata da Mahmood”

Ma non finisce qui, visto che Loredana Bertè chiamata a giudicare il duetto di Gaia e Mahmood, ospite di Amici di Maria De Filippi 2020, non si è tirata indietro nel commentare e precisare: “Mahmood l’ha cancellata, l’ha sovrastata”. La rocker ha poi proseguito dicendo che Gaia non rispetta le note e la metrica, ma in difesa della giovane interprete è arrivata Anna Pettinelli: “sei tremenda. Dovremmo essere più clementi con questi ragazzi. Sono sempre stata severa e lo sono ancora. Ma ci vogliono bastone e carote: tu dai solo bastonate. Stonano anche i professionisti. Gaia non è una professionista”. Polemiche a parte, Loredana Bertè come tantissimi altri artisti in questi giorni si è ritrovata costretta a posticipare il suo “Libertè Tour” per via dell’emergenza sanitaria Coronavirus. Non solo, sui social l’artista ha replicato ai tantissimi messaggi dei fan che le hanno scritto apprezzando la sua ritrovata forma fisica: ” seguo una dieta rigorosa a base di verdure crude e alla griglia. Non conosco più pane e pasta. Condisco con peperoncino e minuscole quantità d’olio d’oliva”. La cantante con questa dieta è riuscita a perdere 12 kg al punto che molti pensano che alcune sue foto pubblicate sui social siano del passato, ma non è così. “Quando mando in giro le foto di scena dello show qualcuno pensa che io stia divulgando scatti di dieci anni fa, e invece sono foto recentissime” ha precisato la cantante.