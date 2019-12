Loredana Bertè/ “Mia Martini? Se le fossi stata più vicino magari…”

Il senso di colpa si fa ancora sentire per Loredana Bertè. La rocker non può che tornare indietro con la memoria e pensare alla sorella Mia Martini, agli ultimi giorni trascorsi insieme, alla lite sul cellulare che non voleva usare. “Se le fossi stata più vicino magari le cose sarebbero potute andare diversamente. Non mi perdono di non aver usato il telefonino che lei mi aveva dato perché restassimo in contatto”, dice la cantante a Verissimo, dove sarà ospite per la puntata di oggi, sabato 7 dicembre 2019. La sofferenza non la abbandona mai: Loredana è sicura che con la sua Mimì se ne sia andata via anche una parte di se stessa. “Quando sono sul palco la sento dentro e dò tutto, anche se sono terrorizzata e ho gli attacchi di panico prima di uscire. Non respiro, ma penso a lei e poi esco”, continua. Alla fine dei live sente di essere una persona migliore e di aver dato tutto ciò che è nelle sue possibilità. Anche che Mimì sarebbe orgogliosa di lei e dell’artista che è diventata. La malinconia di sicuro riguarda la sorella e i tanti momenti trascorsi insieme, persino quando non erano famose. Anzi è proprio a quel tempo che vorrebbe ritornare se ne avesse la possibilità. “Aveva dei grandi progetti. Non ho la minima idea di cosa sia successo. Aveva troppo amore per la vita, lei impazziva, ogni giorno ne inventava una nuova, ogni giorno per lei era un giorno di musica, era un momento magico“, ha detto poco tempo fa a Live – Non è la d’Urso. Il legame fra Loredana e Mimì inizia fra le mura di casa, quando si ritrovano ad assistere alle botte che il padre riservava alla madre. Prima ancora della nascita della quarta sorella, Olivia, che spingerà Giuseppe Radames Bertè e lasciare la casa di famiglia. “Una volta l’ha lasciata in una pozza di sangue nel bagno. L’ha presa a calci uccidendo il figlio maschio che desiderava”, scrive Loredana nel suo libro Traslocando. E’ andata così.

Loredana Bertè, gli anni dell’infanzia

Sono stati anni duri quelli d’infanzia per Loredana Bertè e le sorelle. Quattro in tutto, di cui la più famosa senza dubbio è la scomparsa Mia Martini. “Nella nostra vita non abbiamo mai festeggiato il compleanno, le feste erano bandite, anche il Natale! Per sfuggire alle botte e alle litigate violentissime che c’erano in casa, andavamo al Luna Park: per noi era la cosa più sicura“, dice a Verissimo. Anche negli anni successivi le cose non sono andate meglio, tanto che la rocker ha dovuto abbandonare la scuola mentre frequentava l’ultimo anno. Mimì era stata arrestata per via di uno spinello che qualcun altro le aveva infilato in tasca e la sorella ha deciso di stale vicino. “Ha fatto due anni in carcere. Quando è stata liberata, prima del processo, l’abbiamo nascosta in soffitta per un anno”, racconta. I sogni su Mia non mancano, così come quell’abitudine di fumare sigarette. “Per questo ogni anno, per il suo compleanno, metto due sigarette davanti a una foto che ci ritrae insieme e le dico ‘questa è la tua sigaretta per quest’anno!’. Mi manca da morire”. “Sono cresciuta con la regola del niente. Niente giocattoli, niente bambole, niente regali. Niente di niente. Da piccola non mi voleva nessuno. Il mio miglior amico era un cane, Clito, che abbaiava a chiunque si avvicinasse. Io e Clito eravamo soli contro tutti”, ha scritto l’artista nella sua autobiografia Traslocando – E’ andata così. Del padre Radames ha un drammatico ricordo: quei passi lenti mentre attraversava il corridoio, Mimì che le diceva di nascondersi. “Era il mostro che avanzava in silenzio. Era l’uomo nero delle favole. Era il cattivo, il vigliacco che chiudeva la porta per non rischiare che qualcuno vedesse”, scrive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA