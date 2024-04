Loredana Bertè, perché è finito il matrimonio con Bjorn Borg?/ “Voleva facessi se**o con altre donne”

Loredana Bertè sarà ospite della puntata di questa sera di Belve, martedì 4 aprile. Si è raccontata senza filtri dalla storia d’amore con Bjorn Borg fino ai veri motivi della fine del loro matrimonio. La rockstar italiana ed il tennista si sono conosciutu nel 1973 a Parigi durante il Roland Garros. La Bertè era fidanzata con Adriano Panatta e tra i due ci sono solo degli scambi di sguardi. È nell’estate del 1988 tra Loredana Bertè e Bjorn Borg nasce la passione. I due si sposano nel 1989 ma il loro matrimonio finisce negli anni ’90 con il divorzio ufficializzato nel 1992.

Giuseppe Radames Bertè e Maria Salvina Dato, genitori di Loredana Bertè/ Il rapporto difficile col padre

Perché è finito il matrimonio tra Loredana Bertè e Bjorn Borg? Della turbolenta relazione e del divorzio la cantante ha parlato durante l’intervista a Belve da Francesca Fagnani: “Preferiva la cocaina a me e io questo non lo potevo accettare” E poi ha confessato che la fine del loro matrimonio, principalmente, è stato dovuto anche alle richieste hard del tennista: “Eravamo in Florida, tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. Chiede due bitch, very bitch. Sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare a un altro livello. Io ho chiesto ‘fare sesso con queste?’. L’ho preso, l’ho gonfiato di botte e me ne sono andata”.

Loredana Bertè: ex mariti e fidanzati/ Flirt Adriano Panatta e Red Canzian e matrimonio Roberto Berger

Loredana Bertè e Bjorn Borg perché si sono lasciati? Dalla travolgente storia d’amore al divorzio

Dopo essere stati marito e moglie dal 1989 al 1992, perché è finito il matrimonio tra Loredana Bertè e Bjorn Borg? L’artista calabrese in svariare interviste ha confessato che la relazione è arrivata al capolinea per l’eccesiva gelosia e gli innumerevoli tradimenti del tennista e l’ingerenza della madre di lui. Tutto ciò unito ad un carattere possessivo e sgretolato ha fatto si che dopo pochi anni d’amore la Bertè fuggisse da lui. Nel mezzo c’è stato anche il tentativo di suicidio di Borg e la scoperta da parte della cantante della sua bigamia.

Loredana Bertè e il rapporto con le sorelle Olivia e Leda Bertè/ "Siamo cresciute con la regola del niente"

In una passata intervista al Corriere della Sera, infatti, Loredana Bertè ha spiegato: “Il matrimonio con Bjorn Borg è finto, per legge non poteva risposarsi. Lui è bigamo a carico ha una denuncia dell’Interpool. Non può mettere piede in Italia altrimenti lo beccano subito. I mie avvocati dovrebbero andare a cercarlo in Svezia, ma non possono perché non ho i soldi per anticipare le spese del viaggio.” Sono passati decenni dalla separazione dall’ex marito ma l’astio di Loredana Bertè nei suoi confronti non accenna a fini. Infatti nelle scorse settimanela Bertè aveva rivelato: “Voglio andare all’Eurovision, sai perché? Perché si tiene in Svezia. Così il mio ex marito ci rimane malissimo che vado lì a rompergli le scatole.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA