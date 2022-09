Loredana Bertè sta male: “Febbre e vomito”/ Concerto annullato: “Devo stare a riposo”

Loredana Bertè sta male

Loredana Bertè sta male ed è stata costretta ad annullare un concerto. Ad annunciare tutto, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, è stata la stessa Loredana che ha ammesso di doversi fermare per godere di un periodo di riposo necessario per salvaguardare la salute. “Cari tutti, mi trovo in hotel vicino a Lanciano da due giorni e volevo concludere in bellezza il mio Manifesto Summer Tour. Purtroppo la ripresa dei live è stata emozionante e bellissima, ma non priva di salite”, scrive la Bertè nell’ultima social stories.

La cantante ha anche svelato ai fan la causa del malessere. “Dal 2020 è stato tutto come un percorso a ostacoli” ha aggiuntò: “Ieri, subito dopo cena, ho iniziato a stare male, forse per qualcosa che ho mangiato. Febbre e vomito ma niente Covid (ho fatto tre tamponi: tutti negativi). Il medico che mi ha visitata oggi in hotel parla di possibile virus gastrointestinale. Sono davvero spossata”.

Loredana Bertè: concerto annullato

A causa del malessere accusato, Loredana Bertè è stata costretta ad annullare il concerto spiegando di doverlo fare per riposarsi e scusandosi con i fan che avevano raggiunto il luogo per vederla dal vivo. “Purtroppo niente concerto stasera: devo stare a riposo”. Infine, l’abbraccio virtuale ai suoi fan: “Ringrazio tutti i tantissimi fan che sono venuti ai miei concerti e anche chi stasera, purtroppo, non potrà vedermi. Ora devo pensare a come riuscire a rientrare a Milano… Con amore, Lola”.

Dopo le parole della Bertè sono arrivate anche quelle del presidente del comitato delle Feste di settembre di Lanciano che ha spiegato di dover per cause di forza maggiore annullare il concerto. “Non è possibile recuperare il concerto per impossibilità a cercare un’altra data utile condivisa con la cantante“, ha fatto sapere il presidente Nicola Piscopo.

