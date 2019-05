Loredana Bertè/ Tequila e San Miguel nuovo tormentone estivo? (Radio Italia Live)

Loredana Bertè sarà a Milano, nella sua suggestiva cornice di piazza Duomo, è pronta ad ospitare una serata dell’ottava edizione del Radio Italia Live. L’artista è stata definita da molti come la Regina del Rock Italiano grazie ad una grinta fuori dal comune e ad una voce sempre graffiante. L’artista ha dimostrato tutte le sue doti anche in occasione della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, con il brano struggente “Cosa ti aspetti da me”. Nel corso degli ultimi mesi, la cantante calabrese si sta facendo notare per il ruolo di giurata in occasione della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Loredana non ha perso alcuna occasione per porre in evidenza la propria forte personalità, discussa da molti. Va segnalato il suo forte apprezzamento nei confronti della giovane cantante Giordana, oltre ad un’avversione nei confronti dell’altro concorrente Mameli, recentemente eliminato dal talent show di Canale 5. Ad ogni modo, la competenza della Berté non è stata mai messa in discussione.

Loredana Bertè, Radio Italia Live: 50 anni di carriera e…

D’altronde, Loredana Bertè può vantare cinquant’anni di carriera musicale, con ben undici partecipazioni a Sanremo e il suo rapporto contrastato con la compianta sorella Mia Martini. Da Sei bellissima a Dedicato, da E la luna bussò a In alto mare, diversi brani da lei interpretati sono entrati nella storia della musica italiana grazie a ritmi incessanti e ad una voce fuori dal comune. Loredana non ha alcuna intenzione di avere pause e anche il suo ultimo album, intitolato LiBertè, ha riscosso un ottimo successo di vendite e diversi consensi da parte della critica. Inoltre, lo scorso 10 maggio, la Bertè ha pubblicato il suo ultimo singolo, intitolato Tequila e San Miguel, insieme ai produttori Takagi & Ketra. Il brano è stato scritto da due dei cantanti più richiesti ed apprezzati degli ultimi tempi a livello nazionale, ossia Calcutta e Tommaso Paradiso.

Il desiderio di stare al passo coi tempi

Loredana Berté manifesta, dunque, tutto il suo desiderio di restare sempre al passo con i tempi e lo farà anche stasera a Radio Italia Live. L’artista sta proponendo soluzioni musicali all’avanguardia. Anche il pezzo Tequila e San Miguel, clicca qui per il video, presentato durante la scorsa puntata della fase serale di Amici, si contraddistingue per ritmi trascinanti e tanta voglia di sorprendere. Vedremo cosa racconterà il pubblico che sui social network racconta sempre con grande entusiasmo quella che è una proposta musicale davvero molto interessante e tutta italiana.



