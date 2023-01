Loredana Bertè/ “The Voice Senior? Per me il talento non ha età”

Loredana Bertè torna nella giuria di The Voice Senior 2023. La regina del rock italiano è stata ancora una volta confermato in giuria insieme a Clementino e Gigi D’Alessio nel talent show musicale dedicato ai talenti over. Una partecipazione molto attesa, visto che la Bertè è una delle interpreti più amate e di maggior successo della musica italiana. Il suo talento è indubbio e la sua fama anche; basti vedere il grandissimo successo riscontrato a Pescara durante il concertone di Capodanno.

“Grazie, Pescara, per questo Capodanno meraviglioso speso insieme! Buon 2023 a tutti! Grazie a tutta la produzione e a chi ha reso possibile questo show” – ha detto la cantautrice il giorno dopo l’evento che è stato fortemente voluto dal sindaco Carlo Maschi che ha precisato: “il 2023 a Pescara è iniziato con una grande festa di musica e una partecipazione intensa e appassionata di popolo. La regina del rock ha incantato tutti con la sua voce speciale e le sue canzoni più belle, è rimasta colpita dal numeroso pubblico presente e festante, per questo ha ringraziato pubblicamente la nostra città della stupenda serata vissuta tra noi”. Intanto il 2023 per la Bertè comincia con il primo grande impegno televisivo: il ruolo di giurata a The Voice.

Loredana Bertè, giudice di The Voice Senior 2023: “la loro voglia di dimostrare chi sono è quasi surreale”

La presenza di Loredana Bertè a The Voice Senior 2023 è un bel colpaccio per Rai1. La cantante è entusiasta di ritornare a ricoprire il ruolo di giudice nel popolare talent show di Rai1 condotto da Antonella Clerici. “Per me il talento non ha età – ha dichiarato la cantante di ‘Non sono una signora’ – tratto i concorrenti con gentilezza, comprensione e curiosità perché la loro voglia di dimostrare chi sono è quasi surreale, mi arriva alla pancia, è una potenza che mi prende e non penso alla loro età, penso solo a mettere a disposizione il mio vissuto”.

Nella nuova edizione, la rocker non nasconde che: “cercherò di dare tutto ciò che posso e di più, con molta gentilezza grazie a questi signori che arrivano con la loro voglia incredibile di mettersi in gioco, mi assale questo sentimento, la voglia di non essere la stronza che spesso sono nella vita, mi viene voglia di affetto e tenerezza”. La cantante ha però anticipato dalle pagine di Ansa.it: “devono essere fortissimi sennò non mi giro lo faccio solo se so che posso fare un percorso preciso con loro e assegnare le canzoni giuste secondo il registro di voce. Questo rimane importante, la voce, che sia unica perché passare il turno è la prima cosa, ma la gentilezza non deve mai mancare: non voglio ferire nessuno con un aggettivo, non voglio che pensino di essere giudicati e basta, perché dietro le loro voci scopriamo che ci sono storie molto importanti e anche quelle vengono messe in gioco. Per questo quando diciamo un no sono più contenta se so che i concorrenti hanno un altro lavoro”.











