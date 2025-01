Loredana Cannata, nata a Ragusa, ha ben presto lasciato la sua splendida isola per studiare recitazione a Roma. In passato, però, l’attrice ha vissuto momenti non semplici: è stata vittima di violenze da parte di un uomo. “Avevo 16 anni, ero in Sicilia e lui era più grande di me” ha raccontato tempo fa al settimanale “Lei”. “Si è dimostrato da subito violento. Tra noi è finita dopo un anno e mezzo ed io mi sono ripresa nel tempo ma non cerco rapporti tradizionali. Voglio vivere la mia vita in maniera libera” ha spiegato ancora l’attrice.

L’aver subito violenze del suo ex fidanzato ha reso Loredana Cannata particolarmente sensibile al tema. “Al primo campanello d’allarme non lasciate correre. Le cose andranno sempre peggio” ha dichiarato l’attrice rivolgendosi alle donne che come lei si trovano a fare i conti con un rapporto morboso e violento. Per questa ragione negli anni successivi ha lavorato per “insegnare” alle donne a liberarsi dai legami malati che possono mettere a rischio la sua vita.

Loredana Cannata, il rapporto malato: “Volevo lasciarlo ma minacciava il suicidio”

Parlando ancora del suo rapporto malato, Loredana Cannata ha raccontato che inizialmente l’uomo, più grande di lei, amava farle improvvisate a Roma e regalarle dei fiori. Poi con il passare dei mesi è emerso il suo lato possessivo e la sua gelosia folle, che si è manifestata spesso in occasioni pubbliche come in discoteca. “Ero vittima anche dei suoi scatti di violenza fisica. Cercava di contenersi ma non sempre ci riusciva, poi si ripresentava piangente a chiedermi scusa” ha raccontato Loredana a “Ok Salute e Benessere”.

Cannata ha cercato più volte di lasciarlo ma lui minacciava il suicidio e per questo lei è sempre tornata sui suoi passi, fino a quando non ha più resistito e ha deciso di lasciarlo, anche vittima di attacchi d’ansia e problemi respiratori per via di quella relazione violenta e malata.