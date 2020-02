Loredana Lecciso a Domenica Live/ “Io e Al Bano felici. Romina? Attendo suo passo”

Loredana Lecciso sarà oggi ospite di Domenica Live per una nuova intervista con l’amica Barbara d’Urso. Sarà il suo rapporto con Al Bano Carrisi il tema centrale della sua ospitata, soprattutto dopo le sue recenti dichiarazioni per il settimanale Chi che hanno fatto molto discutere. Loredana, infatti, parla di una passione che non si è mai spenta. E proprio di questo aspetto farà maggiore chiarezza nel corso della trasmissione di Canale 5 della domenica. Nell’ambito della sua intervista rilasciata tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, la Lecciso ha asserito: “Oggi siamo felici, sereni e tranquilli. Con gli anni abbiamo imparato a conoscerci meglio e abbiamo raggiunto un equilibrio meraviglioso. Discutiamo ancora, quello sì, ma molto meno”. Loredana ha approfittato dell’intervista anche per smentire le voci di una crisi ormai definitiva tra i due, ed anzi ha rimarcato il fatto che i suoi sentimenti sarebbero ancora piuttosto vivi nei confronti del cantante di Cellino San Marco: “il mio cuore, al contrario di quello che alcuni si sono divertiti a raccontare, non ha mai smesso di battere”, ha spiegato.

LOREDANA LECCISO A DOMENICA LIVE: IL SUO RAPPORTO CON AL BANO

Nonostante le parole di Loredana Lecciso, in tanti continuano a non comprendere fino in fondo la natura del rapporto attuale tra la donna e Al Bano Carrisi, dal quale ha avuto due figli. Di recente, infatti, il ritorno a Sanremo, sul medesimo palco di Al Bano e della ex moglie Romina Power ha acceso, come spesso accade, le speranze dei nostalgici della coppia. Loredana ha spiegato di non aver ritenuto necessario scrivergli dopo la performance “perché noi ci sentiamo anche 10 volte al giorno. La sera prima, per esempio, abbiamo fatto una lunga e piacevole videochiamata, e le garantisco che è sempre bello, stimolante e costruttivo parlare con lui”, ha aggiunto a Chi. Non è mancato poi un accenno anche al suo rapporto con Romina Power, che in tanti definiscono la sua acerrima nemica in amore. La Lecciso in merito ha spiegato di avere più volte provato a tenderle una mano negli ultimi tempi, ma da parte della Power non ci sarebbe stata “mai nessuna reazione, ma spero che Romina lo faccia presto. A prescindere dalle simpatie o antipatie tra di noi, credo sia doveroso fare questo passo per rispetto di un uomo che si è sempre speso per la sua famiglia”, ha concluso saggiamente Loredana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA