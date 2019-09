LOREDANA LECCISO/ Al Bano? Meglio il Grande Fratello Vip… (Domenica Live)

Loredana Lecciso ritorna in tv per parlare delle ultime notizie che riguardano la sua famiglia, mettendo fine al silenzio che invece interessa da qualche tempo i suoi profili social. L’ex compagna di Al Bano sarà tra l’altro presente al fianco di Jasmine Carrisi, nata dal suo rapporto con il cantante, in uno dei salotti più ambiti del fine settimana. Entrambe saranno ospiti di Domenica Live in occasione della puntata di debutto di oggi, 22 settembre 2019, pronte per dire la loro forse anche su Romina Power. La prima moglie di Al Bano è stata ospitata la settimana scorsa nel salotto di Mara Venier a Domenica In e come è accaduto ogni volta in passato, anche in questo caso la sua eterna rivale approfitta subito di un’altra padrona di casa per far sentire la sua voce. Il motivo del contendere fra le due donne non è di certo cambiato e riguarda come sempre il Leone di Cellino San Marco. Lui che non avrebbe mai voluto divorziare dalla sua Romina, si è ritrovato costretto ad accettare la sua volontà di procedere con il divorzio.

LOREDANA LECCISO ACCOSTATA AL GRANDE FRATELLO VIP

“Sfoggia le tue curve! Per mostrare le ossa hai tutta l’eternità”, scrive intanto la Power su Instagram. Che sia una nuova frecciata contro la Lecciso? Di recente la cantante è stata paparazzata in vacanza in bikini, con forme e curve che mettono in luce la sua volontà di rimanere naturale e carnosa. Una strada che si allontana di molto da quella intrapresa invece da Loredana, sempre attenta alla linea super perfetta. Loredana Lecciso sceglierà di lasciare la casa di famiglia per entrare in quella più ambita da una fetta del mondo dello spettacolo? Parliamo ovviamente della Casa del GF Vip, prossimo al debutto della quarta edizione. Il nome dell’ex compagna di Al Bano continua a interessare i giornali di gossip e secondo il settimanale Chi sarebbe più che certa la sua presenza nel reality. Non sarebbe del resto la prima volta per la Lecciso: in passato ha già partecipato all’Isola dei famosi e prima ancora a La Fattoria.

IMPOSSIBILE IL RITORNO CON AL BANO: LECCISO DIXIT

Niente è ancora certo, ma non è escluso che Loredana possa tornare sul piccolo schermo con un ruolo diverso rispetto a quello che l’ha unita a Carrisi. I due continuano ad avere un rapporto più che buono, anche per via dei figli nati dalla loro unione, ma a quanto pare non c’è la possibilità di un ritorno di fiamma. Senza considerare la presenza di Romina Power al fianco di Al Bano, anche se solo per motivi lavorativi. Eppure Loredana ha già spiegato a Nuovo di non avere alcuna intenzione di varcare la Porta Rossa, a causa dell’impossibilità di ricevere così tanta attenzione dalle telecamere. Come mai quindi il suo nome viene dato ancora per certo fra gli esperti del settore?



