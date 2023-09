Loredana Lecciso: “Assente al compleanno di Albano non per mia scelta”/ “La nostra storia sembra…”

Loredana Lecciso e l’assenza al compleanno di Albano

Loredana Lecciso torna a parlare della sua lunga storia d’amore con Albano Carrisi in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 6 settembre. La Lecciso non nasconde di restarsi male “quando qualcuno prova a far passare Albano come bigamo quando è l’uomo più tradizionale, nell’accezione bonaria del termine, che io conosca“. Nel ripercorrere i tanti anni trascorsi accanto ad Albano con cui ha formato una famiglia con la nascita dei figli Jasmine e Albano Junior, Loredana spiega: “Vista da fuori la nostra storia sembra un romanzo con lui, lei e l’altra, ma tra noi non è mai esistita nessun’altra”.

La Lecciso, poi, svela il motivo per cui non ha partecipato alla festa del compagno, nello show di canale 5, albano – 4 volte 20. “Non per mia scelta” – la spiegazione della Lecciso – “Albano aveva espresso il desiderio di avere tutta la sua famiglia, allargata e non. Aveva chiesto la mia presenza, in qualità di compagna, e quella dell’ex moglie, con la quale lavora ancora oggi in giro per il mondo. Ho accettato l’invito con piacere, ma dall’altra parte sono arrivate condizioni diverse. Io non ho posto alcun limite e, quando ho capito che le cose stavano andando nella direzione sbagliata, ho fatto un passo indietro per buon senso, ma anche per l’amore e il rispetto che nutro nei confronti del papà dei miei figli”.

Loredana Lecciso e la reazione d Albano alla sua scelta

La scelta di Loredana Lecciso di non partecipare alla festa di compleanno di Albano non ha creato alcun tipo di rapporto tra i due. “Lui sapeva perfettamente che non mi sarebbe costato nulla fare un passo indietro. Al contrario di quel che si possa pensare, non ho manie di protagonismo e così ho preferito festeggiarlo in casa, con amici, parenti e affetti vari. Le dirò: abbiamo fatto persino due feste” – spiega per poi aggiungere – “Siamo una coppia sana e felice sotto tutti i punti di vista.

Infine, la Lecciso svela il motivo per cui ha deciso di non partecipare a Belve: “Ci sono stati l’invito e l’accordo, avevamo trovato anche la data. Poi c’è stato un problemino tecnico, chiamiamolo così, e abbiamo rimandato. Non sono bulimica di tv. Accetto solo progetti che mi somigliano“.

