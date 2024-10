Loredana Lecciso: futuro al Grande fratello come la sorella Amanda?

Loredana Lecciso non è solo la compagna di Albano Carrisi, ma anche la sorella di Amanda Lecciso, attualmente concorrente del Grande Fratello 2024 e che, questa sera, rischia l’eliminazione essendo al televoto con Clarissa, Iago e Mariavittoria. Loredana è stata già protagonista delle prime puntate del reality, in occasione dell’ingresso nella casa della sorella Amanda. Simpatica, senza filtri e sempre con la battuta pronta, la compagna di Albano ha conquistato le attenzioni di tutti i concorrenti a cui sarebbe piaciuta la sua compagnia. In futuro, però, tra i concorrenti del Grande Fratello potrebbe esserci davvero Loredana Lecciso a cui, ogni anno, arriva la proposta come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi.

«Mi hanno chiesto di fare il Gf in tutte le edizioni. Che poi io sto volentieri a casa, non amo le mondanità, stare chiusa non mi spaventa e nemmeno convivere con estranei. Il problema è il rapporto con la mia immagine, non è lineare, così essere ripresa 24 ore su 24… Forse, però, alla fine sarebbe una terapia d’urto: così è stato con l’aereo, del resto, ho superato la paura volando», le parole di Loredana.

Loredana Lecciso e il rapporto con la sorella Amanda

Attualmente, però, Loredana Lecciso è una semplice spettatrice del Grande Fratello ma è soprattutto una sostenitrice della sorella Amanda che spera di poter vedere ancora a lungo nella casa più spiata d’Italia. Sulle parole del settimanale Oggi, Loredana ha svelato anche della decisione della sorella Amanda e del perché ha deciso di partecipare al reality.

«Intanto la sua partecipazione è cominciata con una battuta, in estate, a pranzo. Neanche pensavo che sarebbe poi entrata. Anche perché Amanda ha una vita piena, ha le sue strutture ricettive, i suoi figli… Lei dal Gf credo si aspetti una vacanza, una pausa, non rinuncerebbe alla sua vita per nessuna ragione al mondo, ma vuole uno stacco, si vuole riposare. Vuole stare senza telefono, senza pensieri, senza compiti dei figli… E poi è un’esperienza nuova».

