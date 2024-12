Loredana Lecciso ha deciso di vivere la sua storia d’amore con Al Bano alla larga dei riflettori, almeno in quest’ultimo lungo periodo, dove la moglie dell’artista pugliese cerca di mantenere serenità e stabilità interiore. Equilibri che in passato, a volte, sono venuti a mancare, per via delle continue scaramucce con l’ex compagna di Al Bano, Romina Power, e per il fatto di vissuto in una famiglia decisamente trafficata.

Il conte di Montecristo, come finisce tra Edmond Dantes e Mercedes/ Colpo di scena nel film di Canale5?

In una intervista rilasciata al magazine Oggi, la showgirl ha ripercorso la sua relazione con il cantante di Cellino San Marco e non fatica ad individuare alcuni piccoli nei che hanno creato dissapori all’interno della coppia. “Ho fatto degli errori, sono una persona positiva e lasciato troppi spazi e troppe porte aperte. L’ho capito tardi“, ha ammesso.

Grande Fratello, Shaila Gatta in lacrime per Lorenzo Spolverato/ "Mi manca, non ce la faccio"

Loredana Lecciso e la sua storia d’amore con Al Bano: i momenti più complicati a causa di ‘terzi incomodi’?

L’eccessivo via vai in famiglia non ha aiutato a proteggere e coltivare quella magia che aveva unito la coppia in principio, ma in fin dei conti venendo entrambi da due divorzi e con dei figli, era uno scenario prevedibile. “A volte è stato troppo affollato il nostro rapporto ma è anche colpa mia. Sono arrabbiata con me stessa perché avrei dovuto mettere dei paletti e non l’ho fatto”, ha tuonato Loredana Lecciso.

“Con la maturità capisci che la tua vita è solo nelle tue mani, vivere dentro famiglie allargate è un impegno che richiede un lavoro costante. Basta la parola sbagliata e saltano gli equilibri”, ha raccontato Loredana. Un’analisi lucida di una situazione a volte intricata, ma che l’amore e la comprensione hanno aiutato a risolvere positivamente. Oggi infatti Loredana e Al Bano vivono con molta più serenità e leggerezza il loro grande amore che va avanti ormai da anni.

Anna Falchi e Max Biaggi, perché si sono lasciati?/ La rivelazione spiazzante: "Volevo di più e poi..."