Loredana Lecciso/ “Voglio tornare a fare la giornalista”, la serie I Carrisi e…

Loredana Lecciso: il docureality “I Carrisi”

Loredana Lecciso è una mamma a tempo pieno con la voglia di tornare a fare la giornalista. Nel frattempo è molto richiesta in tv. Ilary Blasi la vorrebbe concorrente nella prossima edizione de “L’Isola dei Famosi”, ma Loredana non sa ancora se vorrà partecipare. Una cosa è certa: le telecamere di Real Time sono entrate nella grande tenuta di Cellino e il prossimo anno vedremo Loredana Lecciso, Al Bano e i loro figli protagonisti di una serie televisiva chiamata “I Carrisi”. Loredana Lecciso ha dichiarato al settimanale “Nuovo Tv” di essere orgogliosa dei suoi figli. Brigitta la maggiore, nata da un precedente matrimonio, sta per sposarsi.

In passato Jasmine Carrisi ha fatto il suo debutto con Al Bano, come coach nella prima edizione di “The Voice Senior”, condotta da Antonella Clerici. La giovane sta muovendo i suoi primi passi nella musica, ha già inciso un disco, vuole finire gli studi, quindi se desidera coltivare anche il suo interesse per il canto allo stesso tempo, Loredana e Albano saranno felici di sostenerla. Nei suoi figli Loredana Lecciso vede il meglio di sé e di Al Bano, poi ha detto riferendosi agli errori che a volte si fanno: “Se esistesse un manuale per fare i genitori, saremmo tutti perfetti”.

Loredana Lecciso: il rapporto con i figli Jasmine e Bibo

Loredana Lecciso durante l’intervista ha detto che a Jasmine e Bibo è stato dato il massimo anche se la figlia di recente ha dichiarato di aver detestato i suoi genitori per il clamore mediatico che li circonda. Purtroppo le riviste in passato hanno ritratto la famiglia Carrisi in modo diverso dalla realtà. Jasmine è una ragazza che ascolta le parole della madre e persino è d’accordo con lei, ma poi agisce secondo il suo istinto. Loredana Lecciso è felice, perché con Al Bano hanno insegnato ai loro figli che gli errori servono a crescere, perché lei trova giusto che vivano le loro esperienze liberamente.

Bibo a differenza di Jasmine non è attratto dal mondo dello spettacolo, mentre Loredana Lecciso vorrebbe tornare a fare la giornalista, come un tempo quando era inviata de “La vita in diretta”. Per quanto riguarda il docureality della famiglia Carrisi che andrà in onda su Real Time il prossimo anno, la Lecciso tiene la bocca chiusa, secondo lei “sarà l’occasione per esplorare il mondo dei giovani”. Per il 2023 Loredana Lecciso spera che si moltiplichino le buone azioni che cerca di fare per gli altri, mentre ad Al Bano augura un anno ricco di successi.











