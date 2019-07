Loredana Lecciso: “Io e Albano siamo una bella realtà”/ “Romina Power? No comment”

Loredana Lecciso, schietta e sincera, si è raccontata ai microfoni di FQMagazine partendo dal suo rapporto con Albano Carrisi. Quella tra la Lecciso e il cantante di Cellino San Marco è stata una grande storia d’amore coronata dalla nascita di due figli, Jasmine e Albano Junior. Nonostante il rapporto solido, Loredana è sempre stata vista come “l’altra” pur essendo arrivata nella vita dell’artista dopo la fine del suo matrimonio con Romina Power. Un’etichetta che ha sempre fatto soffrire la Lecciso come confessa oggi a FQMagazine. “Mi dispiace. Semplicemente perché non è così. Io mi limito a vivere la mia vita vera, quando io e Albano ci siamo conosciuti eravamo due persone libere. C’è chi non lo sa veramente e chi vuole pensare il contrario ma sono molto paziente. Il tempo fornisce sempre le risposte migliori, inutile forzare gli eventi”, ha spiegato Loredana che, oggi, cerca di occuparsi dei figli avendo sempre sognato di poter fare la mamma nella sua vita.

LOREDANA LECCISO: “IO E ALBANO SIAMO UNA BELLA REALTA'”

Come sono, oggi, i rapporti tra Loredana Lecciso e Albano Carrisi? I due sono ancora una coppia o l’amore ha lasciato spazio all’affetto sincero e al profondo rispetto l’uno per l’altra? Domande a cui la showgirl risponde senza, tuttavia, svelare tutti i dettagli dell’attuale relazione con il padre dei suoi due figli più piccoli. “Una domanda semplice da fare, difficile rispondere. In quasi vent’anni non sono mancati momenti di attrito e tensioni, la nostra unione non è stata semplice anche perché avevamo i nostri bagagli di vita e nuovi equilibri da trovare. Io e Albano oggi siamo una bella realtà, tra di noi c’è oggi una grande simbiosi mentale, forte e vera” – afferma la Lecciso che, alla domande diretta del giornalista se sia l’attuale compagna di Albano, risponde – “Non è importante, oggi la nostra unione è forte. Abbiamo scoperto che, a dispetto dei luoghi comuni e dei pregiudizi, siamo molto più simili di quanto credevamo. Proveniamo da due famiglie forti e vere, questo ha inciso”.

LOREDANA LECCISO: “ROMINA POWER? PREFERISCO NON COMMENTARE”

Tra gli argomenti dell’intervista non poteva mancare Romina Power. Loredana Lecciso conferma l’intenzione di fare pace con l’ex moglie di Albano Carrisi “anche perché non ho mai litigato”, afferma. La showgirl, però, sull’incontro casuale in albergo che ha portato Romina Power alla fuga insieme alla figlia, ha spiegato: “Sono cose che dispiacciono, preferisco non commentare”. Infine, sulla coppia professionale Al Bano e Romina e sulle frecciatine di quest’ultima, non nega che avrebbe preferito maggior rispetto: “Ho sempre rispettato il lavoro di Albano e ho sempre fatto un passo indietro sul fronte professionale. Se qualcosa mi ha dato fastidio non è stato sul palcoscenico, qualcosa che poteva essere magari evitato. Ho rispettato la sfera lavorativa, ho sperato che altri rispettassero quella privata”, ha concluso.



