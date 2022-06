Loredana Lecciso, matrimonio sogno impossibile/ Al Bano:”abbiamo avuto momenti neri, oggi c’è equilibrio”

Loredana Lecciso e Albano: nessun matrimonio in arrivo

Loredana Lecciso è l’attuale compagna di Albano Carrisi. Un grande amore quello nato tra la showgirl e il cantante di Cellino San Marco che ha da sempre attirato l’attenzione del pubblico e del gossip. Tra tira e molla, Loredana e Albano oggi sono felici. “Con lei va benissimo. Devo dire che è una compagna straordinaria” – ha detto proprio il cantante dalle pagine del settimanale Gente. Dopo una forte crisi, la coppia si è ricongiunta e la loro storia prosegue a gonfie vele anche se non hanno in progetto nessun matrimonio. “Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio” – ha sottolineato Al Bano precisando – “io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”.

Del resto in passato Albano si è sposato con Romina Power da cui ha divorziato con grande dolore. Nessun matrimonio quindi tra Albano e Loredana con il cantante che è follemente innamorato della compagna.

Albano: “Loredana Lecciso è bella, intelligente, attenta, pratica”

Anche se il matrimonio non s’adda fare, Albano Carrisi è follemente innamorato di Loredana Lecciso. “Loredana è bella, intelligente, attenta, pratica” – ha detto il cantante di Cellino San Marco dalle pagine del settimanale Gente. Non solo, il cantante ha anche parlato dei momenti di crisi vissuti con la showirl: “è stata a fasi alterne, abbiamo avuto momenti neri, ma in tutto questo tempo mi sono piaciute la sua solidità e la voglia di famiglia. Questa evoluzione ci regala oggi un equilibrio e una dimensione più maturi”.

Parlando proprio dei rapporti, il cantante ha rivelato: “ono come le piante: hanno bisogno di cure, attenzioni, pazienda, altrimenti non danno i risultati che ti aspetti”.

