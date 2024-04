Loredana Lecciso perché non va all’Isola dei famosi? / “Ho preso una decisione su Al Bano”

Loredana Lecciso ha deciso di non partecipare all’Isola dei famosi: il motivo

Loredana Lecciso sembrava pronta a partire alla volta dell’Honduras per partecipare all’Isola dei famosi 2024, ma così non è stato. La celebre compagna di vita di Al Bano ha declinato l’invito del reality di Mediaset, condotto da Vladimir Luxuria in questa edizione e che ha deciso di portare nel programma dei nomi a sorpresa. Tra questi non è rientrata la Lecciso, che negli ultimi giorni ha così motivato la sua scelta di rifiutare l’Isola. A quattordici anni dalla sua prima volta nel programma, Lecciso ha ammesso di averci pensato su. “Sarebbe stato forse il momento ideale, ma preferisco stare vicina a mia figlia Jasmine che sta preparando a Milano il nuovo disco”.

La Lecciso ha poi proseguito: “Ho detto no all’Isola dei famosi per rimanere con Al Bano. Mi ha chiesto di sposarlo, ci abbiamo pensato ma ognuno di noi si sente già sposato mentalmente all’altro ed è bello cosi” ha confessato Loredana Lecciso a Monica Setta, ospite di Storie di donne al bivio. Niente Isola dei famosi bis, almeno per il momento. Loredana sta bene così, sia in amore che sul lavoro.

Loredana Lecciso torna in tv? Spunta un’idea per il futuro

Loredana Lecciso ha confidato di essere in una fase particolarmente felice e serena della sua vita, con sempre al suo fianco Al Bano. La compagna di vita del cantante di Cellino San Marco, di recente, è tornata anche a parlare di una possibile nuova avventura sul piccolo schermo, oltre a confermare il lieto momento con l’artista. “Mai come adesso io e Al Bano stiamo serenamente insieme. Ci ritagliamo serate casalinghe a Celino; lui cucina, suona, stiamo bene tra di noi, non ci serve molto altro”.

La conduttrice Loredana Lecciso si è anche sbilanciata su un particolare sogno relativo al ritorno sul piccolo schermo, ma servirà un’esperienza forte per fare in modo che l’idea possa concretizzarsi: “Tornare in tv con un piccolo progetto tutto mio, un sogno che spero, prima o poi, di realizzare” ha confidato la Lecciso. Vedremo se ci sarà spazio per lei in tv nei prossimi mesi, anche se sono anni che si vocifera di un possibile nuovo format per Loredana, ma alla fine non si è mai andati oltre le chiacchiere.

