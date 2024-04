Loredana Lecciso: “Matrimonio con Al Bano? Stiamo bene così”/ “Ho rifiutato L’Isola dei Famosi 2024 per lui…”

Loredana Lecciso: “Io e Al Bano siamo sposati mentalmente…”

Sabato prossimo – 13 aprile – andrà in onda su Rai Due una nuova attesissima puntata di “Storie di Donne al bivio”, programma condotto da Monica Setta. Stando alle anticipazioni proposte dal portale LaNostraTv, tra gli ospiti ci sarà anche Loredana Lecciso; la showgirl e conduttrice si è raccontata tra amore e professione, rivelando aneddoti molto interessanti.

Loredana Lecciso e Al Bano sono legati da diversi anni ma, stando alle anticipazioni dell’intervista rilasciata a Monica Setta, il matrimonio non sarebbe nei piani almeno per il prossimo futuro. “Mi ha chiesto di sposarlo, ci abbiamo pensato ma ognuno di noi si sente già sposato mentalmente all’altro ed è bello così”. Stando a quanto racconta il portale, la conduttrice ha anche rivelato di aver rifiutato la proposta di partecipare all’Isola dei Famosi 2024.

“Ho preferito restare con Al Bano; voglio stare vicina anche a mia figlia Jasmine che sta preparando a Milano il nuovo disco. Lì vive anche mio figlio Albano Jr. e stare in famiglia per me in questa fase è molto importante”. Questa la motivazione di Loredana Lecciso – come riporta LaNostraTv – a proposito della scelta di declinare la proposta di partire alla volta dell’Isola dei Famosi 2024, seppur con un briciolo di rammarico: “Sarebbe stato forse il momento ideale dopo 14 anni…”

Proseguendo nell’intervista rilasciata a “Storie di donne al bivio”, Loredana Lecciso – stando alle anticipazioni proposte dal portale – ha celebrato con parole al miele il suo rapporto attuale con Al Bano. “Mai come adesso io e Al Bano stiamo serenamente insieme. Ci ritagliamo serate casalinghe a Celino; lui cucina, suona, stiamo bene tra di noi, non ci serve molto altro”. La conduttrice si è anche sbilanciata su un particolare sogno relativo al ritorno in televisione: “Tornare in tv con un piccolo progetto tutto mio, un sogno che spero, prima o poi, di realizzare…”.











