Loredana Lecciso rinuncia al matrimonio con Albano Carrisi/ “Abbiamo scelto di…”

Loredana Lecciso non pensa più al matrimonio con Albano Carrisi. Qualche tempa fa albano, ospite a Verissimo, aveva spiegato per quale motivo aveva scelto di non sposare la sua compagna: “Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio. Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”. Dopo il lungo ed intenso matrimonio con Romina Power, la donan che lo ha fatto diventare padre per ben quattro volte, Albano Carrisi si è rifatto una vita con Loredana Lecciso. Carrisi, infatti, ha spiegato che la separazione con Romina Power lo ha fatto soffrire tanto, dove per anni non si sono parlati e anche il rapporto con i suoi figli era inclinato. La motivazione chiara non era piaciuto molto a Loredana Lecciso che sembra però aver cambiato idea.

La compagna di Albano intervistata dal Settimanale Nuovo ha spiazzato i fan della coppia rivelando di non pensare più al matrimonio con il cantante pugliese. La donna ha dichiarato: “Qualche anno fa mi mancava il matrimonio. Ora scegliamo di costruire la nostra vita insieme ogni giorno, senza che nessuna burocrazia ci trattenga”. Entrambi hanno fatto dichiarazioni che convergono in un’unica direzione. Albano Carrisi e Loredana Lecciso si sentono già sposati e pertanto non hanno bisogno di una cerimonia che consacri la loro unione. Il loro rapporto dura ormai da ventidue anni e il loro legame si è solidificato ancora di più con l’arrivo dei figli, Jasmine e Bido.

Loredana Lecciso ha poi rivelato qual è il segreto della longevità nel rapporto con Albano Carrisi. Nell’intervista al Settimanale Nuovo, Loredana ha dichiarato: “Siamo una coppia imperfetta ed è meglio così perché nelle persone perfette il punto di rottura c’è sempre mentre quelli come noi sanno resistere”. Loredana Lecciso si è ormai allontanata dal mondo della televisione e ha scelto di seguire i suoi figli. Appena può, Loredana accompagna i suoi figli a Milano visto che entrambi si sono trasferiti nel capoluogo lombardo per studiare all’Università.

Jasmine si è iscritta alla facoltà di Scienze della Comunicazione e nel frattempo porta avanti la sua carriera musicale. Al momento, Jasmine è single e non sembra preoccuparsi troppo del futuro: “Alla mia età è presto per poter ipotecare un matrimonio. Jasmine cambierebbe idea solo se incontrasse il ragazzo giusto ma per ora si dichiara felicemente single.











