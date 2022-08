Loredana Lecciso “Verità viene fuori nel bene e nel male”/ Frecciata a Romina Power?

Loredana Lecciso, quali rapporti con Romina Power? “La verità viene fuori“

Loredana Lecciso è tornata a parlare pubblicamente della sua storia d’amore con Al Bano Carrisi, ancora minacciata dall’ombra di Romina Power. I rapporti tra le due donne, si sa, non sono propriamente idilliaci e lo confermano le nuove dichiarazioni della compagna del cantautore in un’intervista a NuovoTv. Parlando della Power, non ha rivelato i motivi di tale astio ma le sue parole lasciano intendere che la cosa non si sia risolta: “La verità sui rapporti con Romina? La verità viene fuori nel bene e nel male. È questione di tempo, e io sono paziente“.

Se con Romina Power i rapporti restano tesi, procede invece a gonfie vele la storia d’amore con Al Bano. Il loro amore continua a navigare sulle onde della complicità e della passione, come rivelato al settimanale: “Va tutto benissimo. Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale“. E, parlando di un possibile ritorno in tv, ammette: “Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi“.

La storia d’amore tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi è da sempre una delle più chiacchierate nel mondo del gossip. Spesso si è vociferato di un possibile matrimonio per la coppia, ma sempre prontamente smentito dai diretti interessati. E pochi giorni fa, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, la Lecciso è tornata a parlare dell’amore per il cantautore e del suo spirito giovanile e arrembante: “Biologicamente ha almeno vent’anni in meno della sua età anagrafica, ha una grande grinta e una grande forza“.

Nel corso dell’intervista ha lasciato intendere che, nella relazione, ci sono stati spesso degli alti e bassi. Ma ciò che rimane intatto è l’obiettivo comune di impartire ai figli un’educazione adeguata per il loro percorso di crescita: “È capitato di discutere su diverse cose e avere alti e bassi, ma su una cosa siamo andati sempre d’accordo, l’educazione e il percorso che i figli dovevano fare. Questa è una cosa che ci ha sempre uniti, è una fortuna, un dono: l’idea che avevamo sui nostri figli viaggiava in maniera parallela. L’obiettivo era comune“.











