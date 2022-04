Lorella Boccia: chi è, carriera e vita privata/ Il matrimonio con Niccolò Presta e…

Lorella Boccia e il matrimonio con Niccolò Presta

Lorella Boccia è la nuova conduttrice di “Made in Sud” assieme a Clementino. Lorella aveva partecipato ad “Amici” e questa esperienza le ha aperto la porta in diverse trasmissioni. La sua famiglia l’ha sempre appoggiata nella sua passione per la danza, infatti la madre avrebbe tanto diventare una ballerina a sua volta. Il nome Lorella, è un chiarissimo omaggio alla ballerina e conduttrice italiana Lorella Cuccarini. Lorella Boccia è una persona molto onesta e diretta, non ama la disonestà e stima molto le persone sicure di sé e rispettose. Ama molto gli animali e possiede due canni e due pappagalli. Lorella Boccia è stata legata sentimentalmente al coreografo Bruno Centola. La loro relazione è iniziata prima della sua partecipazione ad Amici 12, anche se sono girate voci circa dei flirt, tutti smentiti, con Stefano De Martino e Pasquale Di Nuzzo.

Lorella Boccia e Clementino/ Lei sposata con Niccolò Presta, lui felice con Martina

Attualmente Lorella è sposata con Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta, un famoso agente e manager dei personaggi della tv. Il loro è stato un matrimonio ricco di volti noti dello spettacolo, tra cui: Paolo Bonolis, Flavio Briatore, Paola Perego. Lorella e Niccolò sono stati in viaggio di nozze in Polinesia Francese, ma purtroppo hanno ricevuto molte critiche a causa di alcuni scatti di Lorella ritenuti un po’ troppo esagerati. A questo Lorella ha risposto scrivendo: “Volevo scrivere qualcosa di carino ma poi ho pensato che gli haters non avrebbero esitato un attimo a farsi sentire, quindi diamo loro qualcosa di sensato su cui ribattere”. Lorella Boccia e Niccolò Presta annunciano a fine aprile 2021 di aspettare il loro primo figlio.

Lorella Boccia "Niccolò Presta? Ci siamo lasciati"/ Ma è uno scherzo "Era a Sanremo"

Lorella Boccia e la nascita della figlia Luce Althea: “Abbiamo deciso…”

Lorella Boccia è diventata mamma lo scorso ottobre. Lorella ha partorito la figlia Luce Althea. Un nome scelto da lei e dal marito Niccolò: “Abbiamo deciso insieme, io e Niccolò. Luce è il nome femminile che più si avvicina a quello del nonno, Lucio ed è anche il nome con cui mia madre mi chiamava da piccolina. Althea significa “colei che guarisce”, e quando guarisci la tua vita riparte da zero. Per noi è successo questo: la bambina ci ha aperto le porte di un futuro diverso”, aveva rivelato al Settimanale Oggi. Lorella Boccia ha sofferto molto per il parto. Ha infatti raccontato di aver subito una lacerazione importante: “Il parto è stato naturale, ho subito una lacerazione importante. Non riuscivo a stare seduta, per dieci giorni ho pranzato e cenato in piedi, la allattavo sdraiata a letto. E quando hai un dolore fisico, anche la mente ne risente. E io ho bisogno di stare bene per Luce Althea. Per fortuna ora va molto meglio”.

Lorella Boccia racconta la maternità/ "Ho preso 11 chili fino all’ottavo mese, poi.."

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono conosciuti nel 2016 dietro le quinte di Ciao Darwin, il programma condotto da Paolo Bonolis: lei era una delle ballerine, lui il producer e amministratore della società di produzione, la Arcobaleno Tre, fondata da suo padre Lucio Presta. Il colpo di fulmine era scattato in maniera immediata e tre anni dopo si sono sposati, immaginando immediatamente di voler allargare la famiglia. “Questa bambina è arrivata subito, al primo tentativo. Quando l’ho scoperto ero incredula. Ho fatto tre test, sono corsa all’alba in ospedale per fare l’esame del sangue”, aveva confidato Lorella Boccia che proprio lo scorso anno aveva presentano un programma in seconda serata su Italia Uno.











