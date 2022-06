Lorella Cuccarini balla e canta al concerto di Marco Mengoni/ Video: web in delirio

Lorella Cuccarini al concerto di Marco Mengoni

I concerti negli stadi di Marco Mengoni hanno avuto un successo incredibile. Allo stadio Olimpico di Roma erano presenti tantissimi amici vip come Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi. Tra il pubblico, però, c’era anche Lorella Cuccarini che, seduta tra gli altri fan dell’artista, si è lasciata andare scatenandosi sulle note cantante di Mengoni. Sui social, in particolare, è diventato virale un video in cui la Cuccarini si alza dal proprio posto e si lascia andare cantando e ballando.

La canzone che ha letteralmente fatto impazzire la Cuccarini è “No stress”, il brano che sta spopolando in radio e che sta scalando le classifiche italiane. Con la classe che la contraddistingue da sempre, la Cuccarini si lascia totalmente andare e il video ha mandato in delirio i fan che apprezzano la versione spensierata della Cuccarini.

Lorella Cuccarini e il ritorno ad Amici

Lorella Cuccarini si sta così godendo l’estate con la famiglia concedendosi serate spensierate come quella della sera del concerto di Mengoni in attesa di tornare a lavoro. La Cuccarini, infatti, tornerà nella scuola di Amici come insegnante di canto e tornerà a lavorare anche a teatro, sua grande passione.

Dal 2 dicembre all’8 gennaio sarà in scena al Teatro Brancaccio di Roma teatro con lo spettacolo Rapunzel – Il musical. “Di più non potevo, tra gli impegni che avrò con la scuola di Amici. Ma dopo due anni come quelli che abbiamo vissuto avevo così voglia di tornare a un contatto diretto, dal vivo, con il pubblico. E poi è uno spettacolo nostro, tutto italiano, non preso dall’estero e poi regionalizzato“, ha dichiarato la Cuccarini come si legge su Novella 2000.

