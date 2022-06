Lorella Cuccarini balla su Tik Tok con Martina Miliddi e Rosa Di Grazia/ Il video…

Lorella Cuccarini si scatena su Tik Tok con Martina Miliddi e Rosa Di Grazia

Lorella Cuccarini balla su Tik Tok assieme a Martina Miliddi e Rosa Di Grazia. Dopo la fine di Amici, Lorella Cuccarini ha voluto dar via ad un nuovo progetto che ha visto coinvolti i protagonisti di Amici e non solo di questa edizione ma anche della scorsa. Lorella Cuccarini ha infatti organizzato una serie di interviste ad alcuni sui ex allievi e tra queste sono spuntate anche Martina e Rosa. Le due ballerine lo scorso anno sono state fortemente criticate dalla maestra Alessandra Celentano ma la Cuccarini le ha sempre sostenute. Sul profilo Tik Tok è apparso un video in cui Lorella balla in loro compagnia. Il video in poche ore ha raccolto numerose visualizzazioni ma anche centinaia di commenti. Alcuni si sono complimentati con Rosa sottolineando i suoi miglioramenti a distanza di un anno: “Rosa è diventata brava” oppure “No, vabbè, Rosa è migliorata un sacco“, hanno scritto alcuni.

Amici 22, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli verso l'addio?/ I motivi

Anche Lorella Cuccarini ha ricevuto tanti complimenti. Il pubblico le riserva stima e affetto come si legge da alcuni commenti: “Ti stimo” e ancora “Lorella, tu sei super spettacolare“. A corredo del video, Lorella Cuccarini ha scelto una didascalia simpatica enfatizzando il rapporto che la lega alle sue allieve storiche: “Mamma chioccia e le sue pulcine”. Il trio si scatena sulle note di una canzone di Lizzo rivelando la loro complicità e il loro affiatamento.

LDA: Cuccarini esulta, Zerbi "Hai vinto Amici"/ Nascono i Cucca-Rodo?

Lorella Cuccarini confermata nella prossima edizione di Amici?

In molti si chiedono se Lorella Cuccarini ricoprirà anche il prossimo anno il ruolo di insegnante di Amici. Da alcune indiscrezioni sembrerebbe però che l’insegnante di canto non sarà riconfermata perché impegnata in un altro progetto. Oltre a lei, anche Anna Pettinelli potrebbe dire addio al talent. Amedeo Venza ha infatti riportato questa succosa indiscrezione: “Colpo di scena! Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbero essere fuori dal cast per la prossima edizione di Amici, perché impegnate in altri progetti“. Lorella Cuccarini appare impegnata su più fronti e pare che Antonio Ricci abbia pensato a lei come prossima conduttrice di Striscia la Notizia. Lorella Cuccarini potrebbe così abbandonare il programma anche se al momento non c’è stata alcuna conferma o smentita.

LDA supera Irama e Blanco nella classifica FIMI/ Cuccarini prima lo 'elimina' da Amici, ora esulta per record

L’insegnante continua a tacere anche se nelle scorse settimane ha dedicato un post di affetto alla conduttrice Maria De Filippi con la quale è nato un bel rapporto: “Non basterebbero mille lettere per dirle grazie. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina. Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più”. E poi aggiunge: “Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte”. Una dichiarazione che sembra lasciare uno spiraglio aperto per la prossima edizione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA